Polnička koupí sokolovnu za dva miliony na splátky

Polnička – Budovu sokolovny chtějí do svého majetku od České obce sokolské získat v Polničce. Zaplatí za ni dva miliony korun. V současné době ji má obec v pronájmu.

„Odkup je předjednaný, posledního ledna jej má Česká obec sokolská schvalovat, v únoru by pak mělo dojít na podepsání smlouvy," informoval místostarosta Polničky Luboš Zeman.

Polnička má sokolovnu v dlouhodobém pronájmu, neplatí za ni sice nájem, nicméně hradí všechny náklady za údržbu i provoz budovy. A bezplatně ji poskytuje tamní TJ Sokol, která však nepatří pod Českou obec sokolskou, jež si sokolovnu v Polničce před lety nárokovala v rámci restitucí a později ji po soudním sporu získala, ale je členem České unie sportu.

V prosinci polničtí zastupitelé schválili odkup budovy za cenu ve výši dva miliony korun s tím, že obec za sokolovnu zaplatí postupně v průběhu čtyř let, vždy jednou půlmilionovou splátkou ročně. Se splácením začne už letos.

Další finance v řádu několika milionů korun však budou později potřeba na rekonstrukční práce v objektu. „Odhadovali jsme to předběžně tak na pět milionů. Nutně jsou třeba nové komíny, také střecha a podlaha," přiblížil Zeman. Časem by ve zhruba sto let starém objektu, který byl naposledy částečně opravován v 90. letech za pomoci obce, mělo dojít také k modernizaci turistické ubytovny. „Je tam asi čtyřicet lůžek, ale už neodpovídají dnešnímu ubytovacímu standardu, je to čtyřicet let staré. Možná by mohlo dojít ke snížení kapacity ubytovny, protože dnes už tolik turistů nejezdí, zato nabídnout hostům lepší zázemí," sdělil místostarosta. Polnička sokolovnu hojně využívá, a to jak pro pořádání různých kulturních a společenských akcí, tak i pro potřeby základní školy.