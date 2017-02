Po zmenšené železnici v Meziříčí se prohání Pomeranč, Bardotka anebo Prasátko

Maršovice - Nejen pro lyžování nabízí letošní zima ideální podmínky. Co se tak v přírodě na chvíli zastavit a podívat se do dáli… jestli zrovna na vrchol Králického Sněžníku svítí slunce nebo kolik kouře právě stoupá z komínů dukovanské elektrárny? „Hodně lidí třeba ani netuší, jak krásné pohledy do krajiny se jim mohou naskytnout. A možná by byli překvapení, jak daleko také mohou dohlédnout, když je příhodné počasí," říká s úsměvem Josef Humlíček z Maršovic u Nového Města na Moravě.