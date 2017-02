Po Nové Vsi chodili pionýři, vojáci i komunističtí agitátoři

Nová Ves u Nového Města na Moravě – Vzhledem k tomu, že letošní masopust připadl na 25. února, tedy na den, v němž se v době totality slavilo vítězství československého pracujícího lidu, inspirovali se tentokrát hasiči z Nové Vsi u Nového Města na Moravě právě Vítězným únorem. Jejich masopustní průvod připomínal dobu nedávno minulou, čas, kdy měla hlavní slovo komunistická strana v čele s dělnickou třídou.

„Každý rok máme nějaké téma, letos to je Vítězný únor. V průvodu jsou pionýři, soudruzi, vojáci, agitátoři, prostě všechno, co k té době patřilo," uvedl starosta dobrovolných hasičů z Nové Vsi u Nového Města na Moravě Libor Zdražil.

Obcí se nesla dobová hudba, pohřební zřízenci nosili od domu k domu rakev s revolucionářem a někdejším nejvyšším představitelem Sovětského Svazu Vladimírem Iljičem Leninem. Při pohledu na masopustní průvod se lidé vraceli zpět v čase. Do doby, kdy se v zelenině stála fronta na banány a pomeranče, kdy všechno patřilo všem a neexistovala nezaměstnanost. Pionýři, vojáci i družstevnice přicházeli s úsměvem na rtech do jednotlivých domácností a agitátoři nutili všechny místní obyvatele k podpisu, kterým by stvrdili svůj vstup do komunistické strany. „A děláme také nábor dětí mezi pionýry a jiskry," doplnil Libor Zdražil.

Novovesský masopustní průvod byl opravdu nepřehlédnutelný. „Oblečení, vlajky a další věci, které jsou v průvodu k vidění, jsme našli na půdách. Naštěstí tam toho zůstalo ještě dost. A něco bylo také ve škole a v kulturním domě," prozradil bohaté zdroje masopustních rekvizit Libor Zdražil.

Obchůzkou jednotlivých domácností ale masopust v Nové Vsi u Nového Města na Moravě ani zdaleka nekončí. Přes den chodí maškary obcí, večer se místní sejdou na hasičském bále. „A o den později si na své přijdou děti, pro ně je pro změnu připravený dětský karneval," doplnil Libor Zdražil.