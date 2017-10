Plastia už vyvezla své zboží do 42 zemí světa

Nové Veselí – Nejenom typické plastové konvičky na zalévání či truhlíky na květiny už čtyřiadvacet let vyrábí novoveselská firma Plastia.

„K programu pro zahradu postupně přibyl sortiment pro zimní sezonu a výroba pro automobilový a elektrotechnický průmysl.Plastia disponuje i vývojovým oddělením a nástrojárnou s konstrukcí pro návrhy forem a obráběcími centry, kde se tyto formy vyrábějí,“ Foto: archiv firmy Plastia

Konvičkami to všechno kdysi začalo, ale k výrobnímu programu pro zahradu postupem let přibyl také sortiment plastových výrobků pro zimní sezonu, jako jsou lopaty a hrabla na sníh, a výroba plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Plastia s více než stovkou zaměstnanců rovněž disponuje vývojovým oddělením a nástrojárnou s vlastní konstrukcí pro návrhy forem a obráběcími centry, kde se pak tyto formy vyrábějí.

Podnik začínal jako rodinná firma a i po téměř čtvrt století činnosti v něm pracují lidé, kteří jsou spojeni se začátky.

„Ve firmě jsem zaměstnaný od roku 1994. Nastoupil jsem jako seřizovač vstřikovacích strojů, a když v roce 1997 vznikl nový areál, dostal jsem na starosti lisovnu. Pracovně jsem rostl postupně s firmou,“ přiblížil Radko Kaláb, který má dnes v Plastii na starosti nákup materiálu, kontrolu kvality, lisovnu plastů, nástrojárnu i expedici.

„Koordinuji činnost těchto pěti oddělení, aby zákazník dostal v termínu výrobek, který si objednal, a to v kvalitě, na jakou jsou naši odběratelé zvyklí. Reklamace někdy musíme řešit, ale zakládáme si na jejich rychlém vyřízení. Zákazníci nás berou jako dobrého partnera a oslovují nás dále, což pro nás samozřejmě znamená určitý závazek,“ doplnil Radko Kaláb.

107 barevných odstínů

Vlastní sortiment činí šedesát procent obratu společnosti, zbývajících čtyřicet je zakázková výroba. Nejčastěji produkce míří do České republiky, ale plastové výrobky z Nového Veselí během let doputovaly už do 42 zemí světa. Kromě EU například do Ruska, zemí Afriky, do Brazílie, Číny, Japonska, Mexika, Kanady či Saudské Arábie. Vyfukované i vstřikované plastové produkty společnosti Plastia se ve světě neztratily. Snad jen vkus zákazníků co do použitých barev se může lišit, což se týká především výroby zahradního programu.

„Nyní máme 107 barevných odstínů. Zákazníci z Orientu například preferují barvy, jako je zlatá, jiní, kupříkladu Němci, jsou zase konzervativnější a léta vyžadují základní odstíny,“ poznamenal vedoucí lisovny Jiří Sobotka.

V Plastii pracuje osmnáct let a v současné době zastává funkci vedoucího lisovny, což znamená, že ví, kde se co v provozu šustne.

„Plasty vyrábíme technologií vstřikování či vyfukování. Stroje na vstřikování fungují tak, že roztavený plast vyplní dutinu formy, kde se otiskne. Vyfukované plasty se vyrábějí podobně, plast také vyplňuje dutinu formy, ale pomocí tlaku vzduchu,“ uvedl Jiří Sobotka.

Vstupní surovinou je dvanáct druhů plastu v podobě granulátu, které se navíc rozdělují na poddruhy na základě technických vlastností. Aby se například plastový díl dal ohnout, ale neroztříštil se, což je třeba požadavek při výrobě pro automobilový průmysl, je nutné použít správný druh materiálu. Svoji konečnou podobu ve formě dostane granulát po zahřátí na přibližně 240 °C, pak je výrobek rychle zchlazen.

„Dokážeme zužitkovat i zbytkové teplo, kterým vyhříváme haly. Není v nich topení, ale i v zimě, když je venku patnáct stupňů pod nulou, tak v halách je příjemná teplota,“ prohlásil Jiří Sobotka.

Plastové komponenty v průběhu výroby procházejí několikrát kontrolou, a když některý neodpovídá parametrům, putuje do drtiče, aby se pak materiál znovu roztavil a zpracoval. Zhruba dvě desítky strojů včetně výkonného robotického pomocníka se v průběhu předchozích let postupně obnovovaly, případně přibývaly nové, výroba na nich se mění podle potřeby.

„Máme minimum reklamací, dodržujeme termíny, nejsme drazí, a to jsou pro zákazníky hlavní aspekty, proč nás vyhledávají,“ řekl s úsměvem Jiří Sobotka.

K opečovávanému „rodinnému stříbru“ patří v Plastii formy. První z nich si nechávali dělat na zakázku, po vzniku nástrojárny si je už ve firmě začali vyrábět sami. Jiné jsou zase v majetku zákazníka, který si je pro svůj výrobek dodává. Ve skladu je jich uskladněno kolem sedmi stovek. „Výrobou nových forem z nástrojové oceli se v nástrojárně zabývá osm až deset lidí. Délka výroby se odvíjí od velikosti a složitosti formy – malá trvá třeba měsíc, větší dva i více měsíců, pokud se musí chemicky zpracovat její povrch, což u nás zatím neděláme,“ vyjádřil se vedoucí nástrojárny Kamil Dvořák.

Epartický design

Nástrojová ocel, z níž má podle přesné technické dokumentace vzniknout nová forma, pak projde „kolečkem“ po nástrojárně. Po provedení povrchové úpravy ji nástrojáři složí a jde na zkoušku. „Každý díl formy při výrobě průběžně prochází kontrolou, ale až na výlisku, který z hotové formy vyjde, je vidět, zda je skutečně přesná,“ vysvětlil Kamil Dvořák.

Ne každý zákazník si ale dodá technický výkres, podle něhož má být jeho forma na plastový odlitek zhotovena. „Už se nám stalo, že jsme dostali na stůl krabičku s tím, že přesně takovou chce zákazník vyrobit. Náš konstruktér ji změřil a podle rozměrů zkonstruoval formu, kterou jsme pak v nástrojárně pro odlití krabičky vyrobili,“ dodal Kamil Dvořák.

U léta osvědčených produktů v Plastii zůstávají, ale myslí i dopředu. V zahradním programu vycházejí z myšlenky takzvaného empatického designu.

„Abychom byli ve své práci úspěšní, snažíme se nedělat věci od stolu. Už když jsme připravovali první typ truhlíku, přizvali jsme si zahradníky a zeptali se jich, jak by si oni představovali ideální květináč. Podobně to bylo i se samozavlažovacími truhlíky, kdy jsme spolupracovali s člověkem, který tuto věc vyřešil technicky, a my se pak zaměřili na uživatelské aspekty – co od výrobku lidé očekávají. Dali jsme je dohromady s našimi produktovými designéry, přidali naše zkušenosti i představu… Říkám to hodně zjednodušeně, ale je to velice komplexní činnost, jejímž výsledkem je výrobek, který splňuje všechny požadované

parametry,“ řekla jednatelka společnosti Plastia a její spoluzakladatelka Lenka Novotná.

Další slovní spojení používané při vývoji nových produktů v Plastii je green loop. Co si pod tím představit? „Spousta zejména mladých lidí z měst už nezná základní přírodní zákonitosti, které si například ještě zachovávají obyvatelé vesnic. Jde o to, aby si lidé obnovovali tyto znalosti a chápali provázanost přírody… Když jsme například vymýšleli kompostér, museli jsme zákazníkům vysvětlit, že pomocí něj se dá z rostlinných zbytků z domácnosti získat skvělé hnojivo, které mohou použít na pokojové květiny,“ sdělila Lenka Novotná.

Designový kompostér z Plastie, který získal i odborné ocenění Red Dot Award: Product Design 2017, navíc vypadá tak, že může stát v bytě. „Z věci, která patří do zahrady nebo do garáže, se nám podařilo udělat praktický interiérový doplněk. „Je to zároveň názorná ukázka, jak to v přírodě funguje,“ poznamenala Novotná.

Kalifornské žížaly, které jsou ke správné funkci kompostéru nezbytné, Plastia zákazníkům nedodává, ale na jejich obstarání dá případný tip.

Návrat k přírodě

„Musíme lidem poradit, ale nedáváme doporučení na nikoho konkrétního, protože tím bychom za něj zároveň nesli zodpovědnost. Kompostéry prodáváme zatím hlavně do zahraničí, kde lidé ve městech to odtržení od přírody zažívají déle než u nás a chtějí s tím něco dělat,“ řekla Lenka Novotná.

Do podobného „přírodního“ soudku patří i ptačí krmítka, která v Plastii rovněž vyrábějí. „Přikrmování ptáčků v zimě těší hlavně starší lidi, to se ještě ze všeobecného povědomí neztratilo. Myslím si, že bez znalostí základních zákonitostí přírody, k jejichž zachování či obnově se snažíme trochu přispět, to do budoucna nepůjde. Mobily, internet a další moderní technologie a vymoženosti jsou sice fajn, ale virtuální realitu je alespoň občas potřeba propojovat s tou skutečnou,“ dodala Lenka Novotná.