Plamenům se start podařil, hokejisté podpořili i nemocnici

Žďár nad Sázavou - Byla to po všech stránkách vydařená premiéra. Hokejisté Žďáru nad Sázavou zdolali na úvod letošního ročníku II. ligy - skupiny Střed Kolín 3:2, navíc podpořili nemocnici v Novém Městě na Moravě charitativní akcí, při níž se vybralo bezmála 350 tisíc korun.

Hokejisté Žďáru nad Sázavou.Foto: Jan Škárka

ŽĎÁR N. S. - KOLÍN 3:2

Před výbornou návštěvou vstoupili lépe do utkání hosté a gólman Řehoř musel několikrát ukázat své umění. Plameny se rozjížděly pomaleji, dvě velké šance měl v první třetině Beneš, ale pokaždé ztroskotal na gólmanovi hostů.

Do vedení tak šel v polovině utkání Kolín, pohotový Zumr dorazil puk za Řehořova záda. V závěru druhé třetiny však Žďárští skóre otočili. Nejprve se z brejku prosadil navrátilec Štěpánek, o chvíli později využil perfektní nahrávku od Gregara Beneš a bylo to 2:1.

Ten samý hráč zvýšil ve 47. minutě už na rozdíl dvou branek, Kolín však o pět minut později kontroval brankou Panny. Hosté se hnali za vyrovnáním, ale pevná defenziva Plamenů jim už více nedovolila. „Začali jsme nervózně, asi to bylo i tím, že přišlo tolik lidí. Soupeř byl kvalitní, museli jsme hrát až do poslední minuty, dnes jsme to spíše ubojovali. Jen víc takových zápasů,“ přál si trenér Plamenů Michal Konečný.

Branky a nahrávky: 37. Štěpánek (Kunstmüller), 38. Beneš (Gregar), 47. Beneš – 31. Zumr (Morkes, Pýcha), 52. Panna (Kadlec, Hanzl). Rozhodčí: Pokorný - Klouda, Musil. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 982. Třetiny: 0:0, 2:1, 1:1. Žďár n. S.: Řehoř – Pleva, Lojek, Kolda, Smejkal, Marek, Sedláček, Hort – Kunstmüller, Vítek, Střecha, Krupka, Kovářů, Beneš, Gregar, Kuřítko, Juráň, Bureš, Štěpánek, Pytlík, L. Jícha.