Parkoviště má zklidnit chaos před školami, vznikne v létě

Bystřice nad Pernštejnem – Třicet nových parkovacích míst vznikne v lokalitě kolem základní školy, gymnázia, mateřské školy a základní umělecké školy v Nádražní ulici. Dopravní situace se tam stává neúnosnou.

S tím, že jednou se budou před komplexem škol snažit ve stejnou dobu zastavit či zaparkovat řidiči aut, mezi kterými se budou proplétat stovky chodců, projektanti před desítkami let nepočítali.Foto: Deník/Lenka Mašová

„Doba se změnila, stále více rodičů děti do školy, školky i umělecké školy vozí auty. A všichni chtějí zastavit co nejblíže ke vchodu. Do toho potřebují někde zaparkovat i učitelé a také i někteří gymnazisté se do školy dopravují auty. Vzniká tak hlavně ráno naprosto nepřehledná situace, kterou je třeba urychleně vyřešit," vyjádřil se starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Podle jeho slov couvající a otáčející se auta, další, která se snaží někde zaparkovat, a mezitím se proplétající pěší školáci i další chodci, hrozí tragédií. „Nelze čekat, až tam skutečně dojde k nějaké vážné nehodě," dodal starosta.

S tím souhlasí i ředitel základní školy v Nádražní ulici Martin Horák. „Před školou je to skutečně velice nebezpečné, protože aut přibývá. Nyní je to o to horší, protože bariéry vyhrnutého sněhu prostor před školou ještě zmenšily," poznamenal ředitel Horák.

Před školami si dávají pozor i šoféři, kteří sídlištěm projíždějí po jednosměrce od náměstí. „Dříve jsem sledoval hlavně přechod, aby mi tam nevběhlo nějaké rozjívené dítě, ale dnes už nevím, kam koukat dřív. Párkrát se mi také stalo, že mi od školy vjela do dráhy nějaká maminka, co tam právě vyložila děti, i když jsem jel po hlavní. Asi mě přes okolní auta neviděla. Je to tam pro všechny hrozně nepřehledné," vyjádřil se Antonín Kulhánek z Bystřice nad Pernštejnem.

Na stavební úpravy, které bystřická radnice plánuje na prázdninové měsíce, je v rozpočtu vyčleněných 4,5 milionu korun. „Vzniknou tam jak trvalá parkovací místa, tak i místa pro krátkodobé zastavení, jenom po dobu na vyložení dětí. Budeme muset také přesunout o kus dál sochu před školou," sdělil starosta Pačiska.

V souvislosti s výstavbou parkovacích míst si museli Bystřičtí vyjednat také výjimku u Státního fondu životního prostředí. V roce 2012 totiž došlo k revitalizaci městské zeleně, kterou z převážné většiny podpořily státní peníze.

„Doba udržitelnosti projektu je až do roku 2023, takže do té doby bychom neměli se zelení dělat žádné změny. My ale kvůli tomu nemůžeme čekat, až se před školou opravdu stane nějaké neštěstí. Nakonec jsme se domluvili na náhradu formou kus za kus, takže za každý zrušený květinový záhon nebo keř vysadíme nový o kousek dál," přiblížil starosta.

Připravované stavební práce v okolí škol nemají zasáhnout do provozu na jednosměrné silnici procházející sídlištěm.