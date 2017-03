Památník padlým doplní socha lva z dílny Vincence Makovského

Nové Město na Moravě – V souvislosti se stým výročím ukončení první světové války, které se bude slavit v příštím roce, se město rozhodlo obnovit dva památníky věnované válečným obětem.

Památník v Novém Městě na Moravě už potřetí změní podobu. Původní mohyla byla nahrazena současným tvarem. Ten bude v příštím roce doplněn sochou Lva z dílny novoměstského umělce Vincence Makovského. Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Hodláme požádat o dotaci ministerstvo obrany, která je cílena na péči o symbolické válečné hroby. Chtěli bychom zrekonstruovat dva památníky, které byly věnovány obětem první světové války," sdělil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Jeden ze zmíněných památníků se nachází v místní části Nového Města na Moravě, v Pohledci. Ten je nyní umístěn na soukromé zahradě a město jej hodlá přemístit do vhodnější lokality tak, aby byl přístupný široké veřejnosti. „S vlastníkem zahrady, v níž je památník, jsme už jednali a i on by byl rád, kdybychom jej přemístili. Už jsme našli i místo, kam je přesuneme," řekl Stanislav Marek.

Přemístění kamenného pomníku, na němž jsou vytesána jména padlých pohledeckých obyvatel a jeho zrestaurování, bude stát městskou kasu více než sto tisíc korun. „Osmdesát tisíc by v případě úspěchu mohla zajistit dotace," doplnil Stanislav Marek.

Druhý památník věnovaný válečným obětem, který město hodlá do nadcházejícího výročí zvelebit, se nachází na Masarykově ulici v Novém Městě na Moravě. Tato upomínka na padlé v první světové válce měla poněkud pohnuté osudy. „Původně to byla mohyla umístěna před budovou vlakového nádraží. Časem došlo k jejímu poškození a bylo rozhodnuto přesunout památník na jiné místo. Zároveň s přesunem byl pozměněn i tvar památníku. Nyní je umístěn v zeleni na Masarykově ulici naproti pošty," popsal novoměstský starosta Michal Šmarda.

Město je připraveno památník, který je historicky nazýván Mohyla míru a svobody, doplnit skulpturou. „Chtěli bychom u něj umístit jedno z nejvýznamnějších děl Vincence Makovského - sochou Lva, jejíž originál je na Pražském hradě. Dílo bude u památníku umístěno u příležitosti stého výročí konce první světové války a vzniku Československé republiky," informoval Michal Šmarda.

Na projektu za tři sta osmdesát pět tisíc korun, který by mohl být kryt dotací ve výši dvě stě čtyřicet tisíc, se podílejí i potomci slavného novoměstského sochaře. „Návrh na rekonstrukci nám zpracovala projekční kancelář Makovský & partneři, s.r.o. To, že se na tom pánové Makovští podílí, dává projektu hlubší význam," poznamenal Michal Šmarda.

Socha lva bude odlita z bronzu a umístěna na podstavci z mrákotínské žuly. „Instalovat ji budeme i v případě, že se nám nepodaří získat dotaci. Socha spolu s památníkem má jako celek tvořit nový typ uměleckého díla, kterým důstojně oslavíme zmiňované výročí," prohlásil novoměstský starosta.