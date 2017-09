Pálenice na Žďársku hlásí tragickou sezonu

Žďársko – Tragickou sezonu hlásí letos pěstitelské pálenice na Žďársku. Lidí, kteří chtějí svůj kvas z ovoce přeměnit v kvalitní domácí destilát, je málo, a provozovatelé už ani nedoufají ve výrazné zlepšení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Stačí se podívat na stromy. Ovoce je tento rok opravdu minimum, hlavně co se týče švestek, které se pálí nejčastěji,“ vyjádřil se Karel Eliáš, jenž provozuje pálenici v Kozlově na Velkomeziříčsku. Zatímco loni jela jeho provozovna v sezoně více méně den co den sedm dní v týdnu, v současné době se tam pálí tak dva dny do týdne. Lidé podle Karla Eliáše vozí například kvas z blum, občas z hrušek, jablek či meruněk.

Situace není lepší ani na Bystřicku. „Jsme zhruba na desetině obvyklé produkce, je to opravdu velice tragická sezona. A když už lidé přijdou, mají kvasu jenom málo,“ popsal Vlastimil Malíček z pěstitelské pálenice Sargas v Bystřici nad Pernštejnem. Jeho slova potvrzují rovněž ve Znětínku na Žďársku. „Od roku 2011 je to asi naše nejslabší sezona,“ podotkl Vratislav Novotný z tamní pálenice.

Zájemci podle něj nyní využívají hlavně jablka a hrušky, kde neúroda není tento rok tak masivní jako u ostatních druhů ovoce. „Třešní, které se často pálí, letos totiž moc nebylo, a se švestkami je to také špatné,“ povzdechl Vratislav Novotný. Tím, že je švestek málo a některé odrůdy jablek a hrušek dozrávají až později na podzim, se sezona pálení letos asi lehce posune.

„Na zahradě máme dvě velké švestky. Loni jsme nestačili popadané plody sbírat a denně nosili domů ze zahrady plné kýble. Letos máme sotva pár švestek na buchtu. Když stromy na jaře kvetly, přišly mrazy a takhle to dopadlo. Ještě že nám zbyla nějaká slivovice z loňska, letos po dlouhých letech kvas nechystáme,“ nechal se slyšet Pavel Havlíček ze Žďáru nad Sázavou.

Ke konci března obvykle končívá sezona v pálenici v Jabloňově na Velkomeziříčsku. „Letos to bude slabé, není dost ovoce. Lidé občas donesou třeba rybíz, měli jsme nějaké meruňky, začínají jablka a hrušky. Švestky lidé ještě snad budou nosit,“ popsala Věra Bojanovská z jabloňovské pěstitelská pálenice.