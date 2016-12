Ovečku přidali Zora Jandová i Vráťa Ebr

Tři Studně – Ovečka Zory Jandové, Haliny Pawlovské, Vratislava Ebra a mnoha dalších osobností české kulturní scény jsou součástí letošního betléma malíře Ivana Svatoše ve Třech Studních.

„Umělecký triptych každý rok něčím ozvláštníme. V loňském roce to bylo betlémské světlo, letos jsme oslovili přátele, aby se na betlému přímo podíleli. Návštěvníci Tří Studní uvidí tentokrát ovečky od mnoha známých tváří," potvrdil letošní novinku autor malovaného betlému, malíř Ivan Svatoš.

Ručně vyrobené ovečky vkládají do Svatošova betlému lidé rok co rok, a to nejen známé osobnosti, ale také místní i náhodní návštěvníci. „Loni jich malíř Ivan Svatoš napočítal přes dvě stovky," řekla produkční Letní minigalerie ve Třech Studních, u níž je betlém vystaven, Zuzana Sekorová.

Tradiční třístudenský betlém rozhodně nelze přehlédnout. „Dosahuje úctyhodné šířky 3,84 cm a výšky 132 cm. Pozorní diváci v zasněžené krajině obrazů Ivana Svatoše naleznou důvěrně známé objekty jako je například poutní kostel svatého Jana Nepomuckého od Jana Blažeje Santiniho na Zelené Hoře, chalupa herce Radovana Lukavského nebo třístudenská kaplička," upozornila Zuzana Sekorová.

Malovaný betlém Ivana Svatoše bude ve Třech Studních k vidění až do 6. ledna.