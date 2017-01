Ovál ve Žďáře oživí dračí saně

Žďár nad Sázavou - Pod led se schoval asfaltový rychlobruslařský ovál u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Vrcholí tam přípravy na první závod Seriálu závodů dračích lodí Vysočiny. Slavnostní zahájení je naplánováno na sobotu 14. ledna v 9.30 hodin, start první projížďky bude půl hodiny nato.

Originální saně pojedou na bruslařském ovále u zimního stadionu ve Žďáře po trase dlouhé sto metrů. Obsadí ji deset závodníků a o rytmus se postará bubeník. Foto: Deník/archiv

„Ještě o víkendu jsme nevěděli, zda závod bude, nebo nikoliv. Meteorologové předpovídají na čtvrtek oteplení, které nás ale naštěstí mine. Takže odhrnujeme sníh a připravujeme ve spolupráci s organizací Sportis bezpečnou umělou ledovou trať závodu zimních dračích saní," řekl Vladimír Ehl z pořádajícího Windsurfing Clubu Velké Dářko.

Po čtyřech letech se podařilo a zábavní soutěžní podnik dračích saní na ledě ponese kromě přízviska třetí mistrovství České republiky i punc prvního mistrovství Evropy. „Konečně se do závodu zapojí také posádka Ľadový drak z Bratislavy. Dále ještě čekáme na vyjádření jednoho týmu z Rakouska a Polska, kteří se stále rozhodují," poznamenal Ehl. Čas na definitivní vyjádření mají do dneška, kdy je uzávěrka přihlášek.

Aktuálně je do jedinečného klání v Evropě i ve světě kromě Číny, jak tvrdí organizátoři, nahlášeno osmnáct amatérských posádek. Soutěžní kategorie zahrnují ženy, firmy-mix a fun-mix.

Na trati se objeví kromě posádek startujících již v minulých sezonách i nováčci. Do Žďáru tak zavítají například Fyštingkoráb-princezny z Jablonce nad Nisou, Ľadový drak z Bratislavy nebo DB Tragédky z Prahy. „Zapojujeme se do soutěží dračích lodí, tedy na vodě, saně jsme ještě nikdy nejely. Bude to pro nás premiéra. A cíle? Chceme to vyzkoušet a uvidíme," uvedla za družstvo DB Tragédky Šárka Hamanová.

Dvoje originální saně s hlavou draka pojedou na bruslařském ovále po trase dlouhé sto metrů. Každou obsadí deset „pádlujících" závodníků a o rytmus se postará bubeník. Celkem se tedy na jedné sani poveze jedenáct lidí. K pohybu používají aktéři hůlky s hroty na konci, kterými se odpichují od ledové plochy.

Ukončení závodu bude v 16 hodin a v 17 hodin dojde k vyhlášení výsledků a předání cen. Jak pro účastníky, tak návštěvníky bude připraveno posezení ve vyhřátém party stanu.

„Na závodech dračích saní jsem se byla podívat již loni. Akce měla úžasnou atmosféru, moc se mi tam líbilo. Určitě si to opět nenechám ujít," nechala se slyšet Libuše Koutníková ze Žďáru nad Sázavou.