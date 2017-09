Oprava heliportu v nemocnici se prodraží, vyjde na 1,86 milionu korun

Nové Město na Moravě – S největší pravděpodobností až do poloviny října bude mimo provoz heliport v novoměstské nemocnici, který se od července opravuje.

Patnáct let stará přistávací plocha pro vrtulníky na střeše centrálního pavilonu chirurgických oborů již vykazovala známky opotřebení, nemocnice opravu vyčíslila na 545 tisíc korun.

Podrobnější prohlídkou však bylo následně zjištěno, že stav heliportu je v havarijním stavu kvůli poškození železobetonového skeletu a obvodových nosníků. „Demontáží roštů po obvodu límce heliportu se zjistilo, že některé obvodové nosníky jsou pokleslé z důvodu nedostatečného ukotvení. Kotvící prvky byly o polovinu kratší, než měly podle projektu být,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a dodal, že navíc na povrchu heliportu nebyla dodržena požadovaná kvalita a pevnost betonu.

Podle vyjádření hejtmana kraj v tuto chvíli nezvažuje jít s původním dodavatelem stavebních prací do soudního sporu. „Náklady na soud by nakonec mohly převýšit částku, kterou by se kraji podařilo získat,“ dodal Běhounek.

Předpokládaný výdaj se tak z původně spočítané částky vyšplhal na 1,86 milionu korun. Z toho jeden a půl milionu uhradí kraj, zbytek nemocnice ze svého rozpočtu. „Podle posledních informací by měl být heliport opět zprovozněný v polovině října,“ sdělil mluvčí novoměstské nemocnice Petr Hladík.

rtulníky záchranné zdravotnické služby po dobu výluky využívají náhradní plochu za firmou Medin.

Heliport začal sloužit na podzim roku 2002, předtím vrtulníky přistávaly na části parkoviště před nemocnicí. První transport z heliportu se uskutečnil 31. října 2002 v 13.50 hodin, šlo o pacienta s těžkým poraněním páteře, který byl přepraven do Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. „Za 15 let vrtulníky heliport využily celkem 666 krát, což je v průměru čtyřikrát do měsíce,“ doplnil Petr Hladík.