Odvetnou akci partyzánů Fryšavští dodnes považují za vraždu

Fryšava pod Žákovou horou – Mnohé z tragédií, které se odehrály těsně před koncem druhé světové války, zaznamenali pouze místní obyvatelé a lidé z okolních vesnic.

Jednotlivé události postupem času zastínily jiné a ty starší upadly v zapomenutí. Takový je i příběh fryšavského hajného Josefa Brdíčka.

„Celé to začalo 22. srpna 1942, kdy hajný Brdíčko zadržel v lese zvaném Židoviny ruského vojáka Leonida Lenského, který se ve fryšavském revíru skrýval po útěku z německého zajetí. Hajný se ocitl v nezáviděníhodné situaci, protože zběha zahlédl v přítomnosti jednoho z lesních dělníků, a tak se v podstatě nemohl ani zachovat jinak, než ho jít udat,“ popsal začátek příběhu sedmasedmdesátiletý Liboslav Zrůst z Fryšavy.

Událost se stala krátce po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS Reinharda Heydricha, kdy platilo vyhlášení civilního výjimečného stavu na celém území protektorátu.

Český rozhlas opakovaně vysílal nařízení tohoto znění: „Kdo by mohl podat žádané informace, ale nesdělí je z vlastní vůle policii, bude ve smyslu nařízení se svou rodinou zastřelen. Kromě toho je povinností všech majitelů domů, majitelů bytů, majitelů hotelů a podobně počínaje dnem 28. května 1942 všechny policejně dosud nepřihlášené osoby, podezřelé a na útěku v celém protektorátě oznámit s poukazem na tuto vyhlášku příslušným policejním úřadům. Provinění proti tomuto nařízení se trestá smrtí.“

Zřejmě tato pohrůžka a navíc přítomnost svědka vedla hajného Brdíčka k tomu, že uprchlého Rusa, který se snažil spasit útěkem, zajal, a předal úřadům. „Za to mu bylo následně navrženo povýšení na nadhajného,“ doplnil Liboslav Zrůst.

Pokračování a zároveň smutný konec příběhu přinesl rok 1944. Na konci listopadu se poblíž Fryšavy pohybovali členové partyzánského oddílu Mistr Jan Hus, které vedl nadporučík Nikolaj Chimič. „Od lidí z okolí se partyzáni dozvěděli, co se ve dvaačtyřicátém událo a rozhodli se pro odvetnou akci,“ řekl Liboslav Zrůst.

Večer 25. listopadu 1944 si čtyři ozbrojení partyzáni vynutili vstup do o samotě stojící hájovny, kde žil Josef Brdíčko se ženou Emilií a dcerami Věrou a Ludmilou. Všechny místnosti prohledali a celé rodině pak nařídili, aby se i s peřinami odebrala do sklepa.

„Po chvíli zavolali lesního hajného Brdíčka do kuchyně a zavřeli padací dveře do sklepa. Rodina Brdíčkova tam uslyšela hluk a výstřel. Na padací dveře do sklepa postavili partyzáni koupací vanu s vodou a pytel mouky, takže manželka a dvě dcery musely zůstat ve sklepě až do rána 26. listopadu,“ stojí v policejním protokolu. Ženám se nakonec podařilo padací dveře sklepa nadzvednout a dostat se ven. V kuchyni objevily tělo hajného. Byl střelen do hlavy. Místní lidé to dodnes považují za neomluvitelný zločin vraždy.

„V době, kdy došlo k vraždě hajného Brdíčka, mi bylo čtyři a půl roku. Stalo se to koncem listopadu a dodnes si vzpomínám na jeho pohřeb. Konal se v ponurém, velmi chladném dni. Stál jsem spolu s ostatními na kraji silnice a čekal na smuteční průvod, který procházel Fryšavou. Zesnulého odváželi do Pusté Kamenice, odkud pocházel,“ zavzpomínal Liboslav Zrůst.

Fryšavští měli i přes škraloup, který na hajném ulpěl ve dvaačtyřicátém roce, Josefa Brdíčka rádi. „Vlasta Olišarová mi jednou vykládala o tom, jaký slušný člověk to byl. Krásně hrál na housle a s místními hrával ochotnické divadlo. Jeho smrti velká část Fryšavy litovala, i když se všeobecně vědělo, že ruského utečence tehdy ve dvaačtyřicátém udal. Ale on opravdu neměl jiné východisko,“ uzavřel Liboslav Zrůst.