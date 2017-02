Ochranáři si vyšlápli ve vydřích stopách

Žďárské vrchy - Vhodné sněhové podmínky letošní zimy umožňují mimořádné sčítání šelem podle stop. V Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy proto začali s monitoringem vydry říční.

„Letos byl konečně pořádný sníh, z tohoto důvodu jsme se rozhodli vypravit se po stopách vyder v okolí Žďáru," potvrdila mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jana Hejtmánková.

Pro zjištění přesného počtu jedinců vyder říčních je podle slov ochranářů zapotřebí takzvaná sněhová obnova. „To znamená, že musí během dne nasněžit, aby sníh zakryl veškeré předešlé stopy. Noc zase musí být bez sněžení, protože vydra je noční živočich a v noci pošlape čerstvý sníh. Během následujícího dne pak sečteme všechny stopy, které tam jednotlivá zvířata zanechala," vysvětlila Jana Hejtmánková.

Patnáct ochranářů se v minulých dnech vydalo do terénu hledat otisky vydřích tlapek. „Sčítá se podle mapovacích čtverců, my jsme se vydali do lokality mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Veselím. Museli jsme projít území o rozloze 133 kilometrů čtverečních. Drželi jsme se především v blízkosti vodních toků a rybníků, kde nacházejí vydry zdroj potravy," popsala Jana Hejtmánková.

Vydra říční dokáže během jedné noci ujít i dvacet kilometrů. Na své pouti obejde okolo desíti rybníků nebo vodních toků. „Rybáři je moc rádi nemají, ale tady u nás jim vydry moc škod nezpůsobí," podotkla ochranářka.

Celkem našli ochranáři stopy devíti dospělých jedinců vydry říční. „Z toho byly tři samice, které vodily mláďata. Takže jsme zaznamenali ještě čtyři mladé jedince," doplnila Jana Hejtmánková.

Počet vyder říčních, který byl díky letošnímu monitoringu zaznamenán, považují ochranáři za standardní. „Populace vyder ve Žďárských vrších je stabilní, nijak zvlášť se nemění. Naštěstí u nás nedochází k žádným velkým úhynům. Vydra je zvláště chráněným živočišným druhem, takže by neměly být zabíjeny. A nemělo by docházet ani k ničení jejich nor," vysvětlila Jana Hejtmánková.