Obsazená průmyslová zóna nahrává obchvatu Bystřice

Bystřice nad Pernštejnem – Takzvané severojižní propojení, respektive jeho část, se znovu dostalo na pořad dne v souvislosti s budováním nové komunikace v průmyslové zóně. V rámci propojení má dojít k výstavbě obchvatu Bystřice – krajská silnice by spojila „devatenáctku" od zahrádkářské kolonie u Domanínku kolem průmyslové zóny se silnicí II/357.

Bystřická průmyslová zóna by měla být do konce roku zaplněna.Foto: Deník/Lenka Mašová

„Na jaře se bude v průmyslové zóně stavět nová Tovární ulice za 21 milionů korun, na kterou jsme získali 17 milionů státní dotaci, a protože už máme další zájemce, do konce roku bude zóna plná. A právě to byla podmínka, kdy byl kraj ochoten jednat o nové silnici," vyjádřil se bystřický starosta Karel Pačiska. Doplnil, že krajská dopravní komise doporučila radě zahájit přípravu propojky, která nákladní dopravě umožní se vyhnout i rodkovskému kopci, neboť vyústí až na křižovatce nad ním. „Je to sice běh na dlouhou trať, ale pro nás je důležité, že se konečně začne. Také jsme se nabídli, že jsme později ochotni pomoci při vykupování pozemků," řekl starosta.

Na propojku se těší i řidiči mířící po silnici od Žďáru k bystřickému nádraží či do podniků v Nádražní ulici. Nyní musí projet přes centrum, anebo Bystřici celou objet. Nově by odbočili na propojku, projeli průmyslovou zónou a vyjeli před železničním přejezdem na silnici II/357, jen kousek před nádražím. „Máme chatu u Domanínského rybníka, a když vozím kamarády k vlaku, je to zbytečná zajížďka. Ta spojovačka od zahrádek by byla super," vyjádřil se Pavel Bednář z Bystřice nad Pernštejnem.

Obchvat Bystřice i Rodkova se má stát součástí stavebních úprav „severojižního propojení", které se připravuje už řadu let. Jeho severní trasa by měla směřovat z Velkého Meziříčí až do Poličky a posílit dopravní dostupnost Bystřicka, zejména co se týče „napojení" oblasti na dálnici.