OBRAZEM: Začíná souboj o Strom roku 2017

Vysočina – Ve čtvrtek 15. června bude odstartováno hlasování v celostátní anketě Strom roku 2017. Svá želízka v ohni tam má i Vysočina.

Jedním z nich je více než 300 let let stará lípa velkolistá rostoucí v části Kuklíku zvané Chobotský dvůr na Žďársku. Druhým je Vilémovický tis z Havlíčkobrodska, jehož věk se dohaduje na 1500 až 2000 let.

Hlasovat je možné formou DMS či podpisem na hlasovací arch.

Finalisté jsou k vidění na webových stránkách www.stromroku.cz.