OBRAZEM: Sáblíková předala ocenění malým basketbalistům

Žďár nad Sázavou - Žďárští opět vzdali hold své slavné rodačce, rychlobruslařce Martině Sáblíkové. Zástupci města při slavnostním setkání ve Staré radnici ocenili nejen ji, ale také úspěšné mladé basketbalisty ze Žďáru.

Hvězda světového sportu ke svým titulům letos přidala zlatou a dvě stříbrné medaile z mistrovství světa i stříbro z evropského šampionátu. V pondělí přijala poděkování za vynikající reprezentaci města a podepsala se i do žďárské kroniky. „Jsem hrozně ráda, že se tady takhle můžeme sejít, a moc děkuji všem, že sem přišli," řekla usměvavá rychlobruslařka.

Dočkala se i malého překvapení – dostala dvoupatrový dort s velkou jedničkou se svým jménem. „Jsi prostě naše jednička," komentoval to místostarosta Josef Klement.

Martina Sáblíková ale nebyla jedinou protagonistkou slavnostního setkání. Za skvělé sportovní výsledky dostaly poděkování a ocenění i žďárské sportovní naděje: žákyně žďárské základní školy Komenského 2, které zvítězily v basketbalové Sportovní lize základních škol o Pohár ministryně školství, a dvě mládežnická družstva Basketbalového klubu Žďár nad Sázavou – nejmladší minižáci vyhráli v národním finále smíšených družstev, mladší minižáci v něm získali 7. místo.

Dárky jim předávala i Martina Sáblíková, a při autogramiádě se jim podepisovala třeba i na rukáv trika. „Moc si toho cením, že tady můžu být. A vážím si nejenom ocenění mých výkonů a toho, co město dělá pro sport, ale také toho, že sama můžu předat ocenění jiným sportovcům," pověděla Martina Sáblíková. „Ještě víc mě těší, že jde o basketbal – sport, se kterým já jsem začínala. Je to taková moje srdcovka, sport, který mi hodně dal v době mých začátků," vzpomněla s úsměvem šampionka, oblečená do trička s dívkou s basketbalovým míčem.