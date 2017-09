OBRAZEM: Provoz na průtahu Žďárem omezila částečná uzavírka

Žďár nad Sázavou – Před semafory budou do konce října v některých denních hodinách popojíždět řidiči v Santiniho ulici. V místě je částečně omezen provoz kvůli výstavbě autobusové zastávky a přechodu pro chodce u zámku. Provoz na frekventované silnici I/37 procházející Žďárem je řízený kyvadlově a vedený v tom pruhu, kde právě neprobíhají stavební práce.

Semafory jsou v provozu od 6.30 do 16 hodin, ale jenom v době, kdy se na stavbě budou pohybovat dělníci.Foto: Deník/ Jana Nedělková

„Semafory budou v provozu pouze od 6.30 do 16 hodin, aby byl provoz omezen v co nejmenší míře. V době, kdy na silnici nebudou probíhat stavební práce, budou semafory rovněž vypnuty,“ přiblížila mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová s tím, že o umístění semaforů rozhodl kraj, a to především z hlediska zvýšení bezpečnosti na stavbě. „S dodavatelem stavby se nám ale podařilo dojednat, že semafory budou v provozu pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy jen v době, kdy na stavbě budou dělníci,“ uvedl starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.

Zahájení prací se uskutečnilo „narychlo“, protože radnice vyčkávala, zda dostane požadovanou dotační podporu. „Na stavbu se nám podařilo získat dotaci, a právě díky tomu začínáme stavět okamžitě, abychom stihli stavbu dokončit ještě v letošním roce,“ doplnil Navrátil s tím, že dodavatel má podle smlouvy na práce 88 dní. Na přelomu listopadu a prosince by tak mohlo být kompletně hotovo. Právě doba realizace byla jedním z hodnotících kritérií výběrového řízení.

Žďárská radnice se zabývá problematikou nevyhovujícího přechodu v Santiniho ulici již delší čas. Jedná se o úsek rušné státní komunikace, který je navíc velmi využívaný, a to jak školáky ze zámecké základní školy, tak i turisty.

„Stavbou nové autobusové zastávky a přesunem přechodu pro chodce chceme docílit především zvýšení bezpečnosti lokality,“ vysvětlil starosta.

Náklady jsou vyčísleny na 2, 87 milionu korun bez DPH, přičemž státní dotace činí více než dva miliony.

Kvůli stavebním pracím se rovněž přestěhovaly zastávky MHD. Zastávka pro směr do centra města je přesunutá o přibližně 50 metrů směrem k centru a zastávka pro opačný směr o zhruba 200 metrů směrem k firmě Tokoz.