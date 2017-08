OBRAZEM: Podpisy sbírá i Horácké muzeum

Nové Město na Moravě – Podpořit prastarou lípu z Kuklíku v anketě Strom roku mohou přijít lidé do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě.

„Před několika lety přišlo naše město o památnou staletou lípu na katolickém hřbitově. Byla nejstarším stromem na Novoměstsku. Jejím více než důstojným nástupcem se stala lípa u Chobotského dvora v Kuklíku. Je to jeden z nejkrásnějších stromů v regionu. Nyní se dostal do finále ankety Strom roku a my bychom byli rádi, kdyby ho svým podpisem na hlasovacím archu přišli podpořit i obyvatelé Nového Města na Moravě,“ řekl předseda novoměstského Okrašlovacího spolku, který podpisovou akci zorganizoval, Jaromír Černý.