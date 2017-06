OBRAZEM: Po Pilské nádrži se proháněly dračí lodě

Žďár nad Sázavou – Jednadvacetičlenné posádky – dvacet veslařů a bubeník – na 12,5 metru dlouhých a 250 kilogramů těžkých lodích s dračí hlavou brázdily Pilskou nádrž. V pořadí již třetí ročník závodu Dračí Pilák, který patří do seriálu závodů Dračích lodí Vysočina, byl opět součástí Dne Žďáru.

„Nejlepší je na tom asi ten adrenalin, že to prostě všichni musíme dát. Když budeme táhnout za jeden provaz, pak vítězství utrhneme. Nejdůležitější je synchronizace, jeden člověk nezmůže nic, i kdyby vesloval seberychleji,“ prohlásila s úsměvem bubenice týmu Petrova krutá síla ze Žďáru nad Sázavou Zuzana Holeczyová. Podle jejích slov musí mít bubeník či bubenice ráznou ruku, ale všeho s mírou. „Musím jim udávat správné tempo, aby se hned na začátku nevyšťavili, to by mi pak dali,“ dodala dívka, která se u bubnu střídá s kolegyní, takže někdy také sedí u vesel.

Dračí lodě na Pilské nádrži závodí od roku 2015, kdy do seriálu přibyl „žďárský“ červnový závod a původní dějiště tradičního srpnového závodu se z Velkého Dářka přesunulo také na Pilák. „Na Piláku je dobré zázemí a můžeme se tam víceméně spolehnout na stejnou hloubku vody, aby závodníci měli rovnocenné podmínky,“ poznamenal za pořadatele Vladimír Ehl, zakladatel závodů dračích lodí na Velkém Dářku a prezident Windsurfing clubu Velké Dářko. Další soutěž seriálu Dračí lodě Vysočina 2017 - O trofej rytíře Mikuláše Střely – se uskuteční na rybníku Řeka v Krucemburku na Havlíčskobrodsku v sobotu 17. června. Do Žďáru se pak dračí lodě navrátí 19. srpna.