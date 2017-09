OBRAZEM: Paseckou skálu obsadily děti ze Žďáru

Žďárské vrchy – Šesťáci ze Základní školy Švermova ve Žďáře nad Sázavou vyměnili sešity, pera a učebnice za lana, sedáky a helmy a vydali se do Žďárských vrchů, aby si vyzkoušeli své dovednosti ve skalním lezení.

„Máme takzvané Harmonizační dny, jejichž cílem je, aby se děti, které letos přešly na druhý stupeň, daly dohromady se svými novými spolužáky. Do šestých tříd přicházejí i žáci z jiných škol. My se je takto snažíme společně seznámit, aby si začali navzájem důvěřovat. Odjedeme na dva dny do Studnic, kde společně trávíme čas,“ vysvětlila výchovná poradkyně Jindra Bajerová.

Čerství šesťáci si zvykají nejen na nové spolužáky, ale i na pedagogy, a to prostřednictvím nejrůznějších aktivit. „Lezectví je jednou z nich. Kromě klasického lezení se slaňováním si mohou děti vyzkoušet i lanové dráhy a slackline, což je teď taková moderní záležitost,“ popsal učitel a současně lezecký instruktor Ivo Šimurda.

Skalní lezení se u žáků těší neobyčejné oblibě. „Je to skvělé,“ shodují se tři spolužačky Claudie Jílková, Kateřina Kobylková a Kateřina Kulhánková. „Znám horolezce Radka Jaroše, občas sleduji jeho výkony. I mě lezení baví,“ dodala Kateřina Kobylková.

Ne všechny děti ovšem přistupují ke skále se stejnou odvahou. Některé zvládají lezení lépe, jiné se na něj dívají s o něco větším respektem. „Je to pro ně velice atraktivní sportovní činnost, i když sem tam se najde někdo, kdo se na skálu neodváží. Většinou jde o kluky, děvčata to zvládají lépe. Jsou o něco odvážnější,“ pochválil dívky Ivo Šimurda.

Žďárská škola má i vlastní lezeckou stěnu, takže děti, kterým se lezení v přírodě zalíbí, v něm mohou pokračovat po celý školní rok v interiéru školní budovy. „Lezení mi jde docela dobře a baví mě. Ale nevím, jestli bych to mohla sportovně dělat, taťka to moc nemá rád, ten by asi nechtěl, abych u toho zůstala,“ poznamenala Kateřina Kulhánková.

Harmonizační dny ovšem nezahrnují jen samotné lezení. Ve společenských prostorách studnické ubytovny si žáci ve spolupráci s pedagogy vytvářejí nová třídní pravidla a také hrají nejrůznější hry. „Jedna je obzvlášť oblíbená. Každý z žáků musí s sebou do Studnic přivézt nějakou dobrotu. Ta musí začínat na stejné písmeno, jako jeho jméno. Třeba Jana donese jahody. Každému spolužákovi jednu dá a představí se. Tak si děti mnohem rychleji zapamatují jména druhých,“ popsala mnemotechnickou pomůcku, kterou v rámci Harmonizačních dnů využívají, Jindra Bajerová.

O úsměvné situace při tom není nouze. „Stalo se nám, že jeden žák už ve vestibulu chaty řekl: Já jsem Zbyněk a přinesl jsem vám „zonku“. Chudák už těch dvacet sedm „zonek“, co s sebou táhl, nemohl dál unést. Svůj účel to ale splnilo, všichni si jej okamžitě zapamatovali,“ připomenula jednu z historek Jindra Bajerová.

Nová třída se pomalu tvoří, spolužáci mají ale před sebou ještě dlouhou cestu. „S někým se teprve seznamuji, někoho už znám. Když jsme spolu častěji, jde to seznamování o něco rychleji,“ pousmála se Claudie Jílková.