OBRAZEM: Osmistovky Žďárských vrchů zdolávali již pošesté

Krátká – Z vesnice u Sněžného na Novoměstsku s názvem Krátká vyrazilo v sobotu 27 nadšenců na závod, který však krátký rozhodně nebyl. Jeho cílem totiž je zdolat během jednoho dne libovolnou trasou co nejvíc „osmistovek“ Žďárských vrchů. Nejkratší cesta mezi všemi šestnácti měří jen vzdušnou čarou kolem 45 kilometrů.

Celkem 27 nadšenců vyrazilo v sobotu z Krátké u Sněžného, aby během čtyřiadvaceti hodin pokořili co nejvíce "osmistovek" Žďárských vrchůFoto: Deník / Nedělková Jana

Navigačně orientační pochod či běh pořádala obecně prospěšná společnost Chaloupky s občanských sdružením Bratrstvo Žďárských vrchů letos již pošesté. „Během těch let se vykrystalizovalo takové zdravé jádro, účastníci se k nám rádi vracejí. Samozřejmě ale občas přibude i někdo nový,“ popsal za organizátory Zdeněk Rajnošek z Bratrstva Žďárských vrchů. Hlavní výhodu závodu shledává mimo jiné v tom, že se jedná o pohodovou akci, která není primárně orientována na co nejlepší výkon. Někteří účastníci celý závod vyloženě odběhnou během pár hodin, jiní jej pojímají více turisticky a zdolání všech osmistovek jim zabere většinu dne. Další volí i pokoření jen některých vrcholků.

Čas startu i trasu mezi jednotlivými povinnými kontrolami, jež byly označený bílo-červenými lampionky, si každý může rozhodnout sám. Nachozené či naběhané kilometry účastníků se tak mnohdy dost liší. „O pořadí mi tu opravdu nejde. Nezávodím s ostatními, ale sám se sebou,“ popsal například Ondřej Pangrác z Prahy. Do Krátké zavítal již potřetí. A důvod? „Je tady fajn atmosféra, líbí se mi i zdejší krajina,“ podotkl sportovec.

Rekordmanem a pravidelným účastníkem je David Vedra z Brna, který chalupaří v nedalekém Herálci. Ani tentokrát si výsledky nepohoršil, naopak vylepšil svůj osobní rekord. Celou trasu zdolal za pět hodin a 37 minut. „Přijel jsem už počtvrté, je to takový můj srdcový závod. Doufal jsem, že bych to mohl uběhnout pod pět a půl hodiny, ale letos mě trochu trápí achilovky. Navíc jsem se kousek před cílem na chvíli ztratil, což mě zdrželo,“ vylíčil rekordman.

Právě orientace v mapě a v terénu je v závodě velmi důležitá. To potvrdila i třiašedesátiletá Magda Horová z Prahy, která měla nejlepší ženský čas – trasu pokořila za devět hodin a sedm minut. „Mojí velkou výhodou je, že mám zkušenosti s běháním podle map,“ řekla sportovkyně. Společně se svým šestašedesátiletým manželem se totiž účastní takzvaných horských orientačních běhů a za sebou má i přední umístění ve světových soutěžích. Stejnému sportu se úspěšně věnuje ostatně i manželská dvojice Klapkových, již zavítali do Krátké až z Vrchlabí.

Běžcům kupodivu nijak výrazně nevadilo ani chladné a deštivé počasí. „Určitě je to lepší než vedro. A deštík byl nakonec docela příjemné osvěžení. Jen člověk musel dávat pozor na skalách, občas to celkem klouzalo,“ popsal Ondřej Pangrác.

Účastníci minulých ročníků si letos již podruhé mohli k šestnácti tradičním osmistovkám dobrovolně přidat ještě „bonusový“ vrcholek Bohdalec, jenž se podle nejnovějších měření pne do výše 800 m.n.m. Ti, kteří zvolili klasickou trasu, obdrželi za její absolvování kromě certifikátu ručně vyráběnou taštičku z dílny jedné z účastnic akce. Sportovci, již se vydali i na bonusový Bohdalec, mohli vybírat navíc i z nové kolekce výtvorů ze stejné dílny.

Po nemalém sportovním výkonu čekalo na zúčastněné občerstvení. Ti, kteří využili možnosti přespání, si ještě užili také večery při promítání fotografií.

Výsledky:

Trasa 800 (16 osmistovek)

Nejlepší muž:

David Vedra (Brno) – 5 hodin a 37 minut

Nejlepší žena:

Milada Klapková (Vrchlabí) – 9 hodin a 36 minut



Trasa 800+ (16 osmistovek + Bohdalec)

Nejlepší muž:

Vít Pučálek a Milan Beneš (Polička) – 7 hodin a 17 minut

Nejlepší žena:

Magda Horová (Praha) – 9 hodin a 7 minut



Nejstarší účastník:

Vladimír Hora, Vrchlabí (*1951)

Nejmladší účastník:

Lukáš Černý, Žďár nad Sázavou (*1991)



„Osmistovky“ Žďárských vrchů:

Devět skal 836 m.n.m.

Křovina 830 m.n.m.

Křivý javor 824 m.n.m.

Kopeček 822 m.n.m.

Pasecká skála 819 m.n.m.

Suchý kopec 815 m.n.m.

Buchtův kopec 813 m.n.m.

Pohledecká skála 812 m.n.m.

Malinská skála 811 m.n.m.

Žákova hora 810 m.n.m.

Vysoký kopec 806 m.n.m.

Šindelný vrch 806 m.n.m.

Kamenný vrch 803 m.n.m.

Lisovská skála 802 m.n.m.

Tisůvka 800 m.n.m.

Fryšavský kopec 800 m.n.m.

Bohdalec 800 m.n.m.