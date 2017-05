OBRAZEM: Kolona veteránů projela i Žďárem nad Sázavou

Nové Město na Moravě – Tisíce sportovních fanoušků si příští víkend přijedou užít sportovní svátek, závody světového poháru horských kol ve Vysočina Areně. Kdo si chce vychutnávat cyklistická klání v Novém Městě od pátku až do neděle, měl by si ubytování zajistit co nejdříve. „Volná místa rychle mizí. Nejbližší hotely a penziony jsou pomalu obsazené," řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.