OBRAZEM: Hasiči v Březském slavili výročí založení sboru

Žďársko - Na čtyřicet uniformovaných hasičů a hasiček z okrsku Heřmanov vpochodovalo za vedení šesti hasičských praporů v neděli 14. května 2017 na náves v obci Březské, kde před kaplí zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie byla obětována mše svatá za hasiče okrsku.

Slavnostní mši spojenou se žehnáním obecních symbolů a s oslavou 110 let Sboru dobrovolných hasičů Březské celebroval opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově Michael Josef Pojezdný společně s administrátorem farnosti Osová Bítýška Jiřím Jenišem.

V úvodu mše přivítala starostka obce Marie Sýkorová hosty a seznámila je s historií a významem obecních symbolů. Následně místostarostka obce Lenka Kamínková přednesla historii hasičského sboru. Po projevech požehnal opat za asistence čestné jednotky sboru znak a prapor obce. Mše se zúčastnili i četní věřící z okolních obcí. Pro pozvané hosty byl připraven raut v kulturním domě.

Březské je obec v okrese Žďár nad Sázavou. Má 75 domů, z toho je 64 trvale obydleno. V současné době tam žije 223 obyvatel. Historie obce sahá až do roku 1435, kdy je o ní zmínka ve Velkobítešské kronice.

David Dvořáček









