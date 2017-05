OBRAZEM: Desítky tisíc lidí se baví na Svatojánské pouti ve Žďáře

Žďár nad Sázavou - Česká dvojka. Takovou nálepku dostala Svatojánská pouť, na kterou se do Žďáru nad Sázavou v květnu rok co rok vydávají desítky tisíc lidí.

„Je to vyhlášená pouť, po matějské druhá největší v republice. A to nejen atrakcemi, ale i co se týká různých stánků a občerstvení,“ nechal se slyšet pětapadesátiletý kolotočář Václav Navrátil. Odhaduje se, že na pouť ročně přijde na padesát tisíc návštěvníků.





„Světští“ opět zabrali prostranství u zimního stadionu a blízké okolí. I letos se hlavně děti mohou těšit na stovku kolotočů, houpaček a dalších pouťových atrakcí. Prodejních stánků je dvakrát tolik. „Návštěvníci na pouti najdou oblíbené atrakce z dřívějška, jako je třeba visutý kolotoč, adrenalinové atrakce, katapult či Factor X, ti menší zase třeba tradiční labutě, aquazorbing, strašidelný zámek či jízdárny s poníky. Novinkou je avengers, otáčející a naklápějící se atrakce, lavice s vodními a ohnivými efekty,“ řekla Marie Šustrová z odboru komunálních služeb žďárské radnice.

V sobotu bude pouť bez omezení do 21.30 hodin a pak až do půlnoci bez hudby. V neděli se lidé mohou přijít pobavit do 19 hodin s hudbou a do 21 hodin bez hudby.