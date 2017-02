Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou sbírala propisky, získají je děti v Africe

Žďár nad Sázavou – Celou krabici od papírů do tiskárny se podařilo naplnit funkčními propiskami. V příštím týdnu poputují v kufru do Afriky.

Žďárská oblastní charita sbírala propisky pro školu a žáky v Africe.Foto: Deník/Zlata Ptáčková

Pracovníci Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou vyhlásili v uplynulých dnech menší sbírku, v rámci které mohli zájemci darovat právě funkční psací potřeby, a tím podpořit školu a její žáky v malé africké vesničce Nungwi v Zanzibaru. „Sbírku jsme vyhlásili zhruba na deset dní, pojali jsme ji v komornějším duchu jen prostřednictvím facebooku a dále tady po Žďáře nad Sázavou. Ne plošně po celém okrese," řekla za žďárskou oblastní charitu Lenka Šustrová.

Jak zároveň dodala, dobrovolnice odlétá do Afriky již v pondělí 27. února, čas uspořádat větší sbírku neměli, a ani nemohli. „Na propisky má paní vyčleněný jen jeden kufr," vysvětlila Šustrová.

Propisky, ať už použité, nebo zcela nové, nosili do správy Oblastní charity ve Žďáře zejména jednotlivci, přišel však i starosta, který donesl propisky za obec. Dalšími dárci pak byli samotní zaměstnanci charity. Zmiňovaná dobrovolnice oslovila charitu s tím, že zjišťovala, co je v dané oblasti zapotřebí. Byly to právě mimo jiné propisky, nějaký další kancelářský materiál anebo hračky pro děti. „My zvolili propisky. Ty jsou v každé domácnosti, a jestliže tam je to nedostatkové zboží, je pro nás radostí, že se můžeme zapojit. Když jsme vyhlásili sbírku, ozvala se mi kamarádka a říkala, že během dvou hodin doma sesbírala na šedesát propisek," konstatovala Lenka Šustrová.