Obchvatu se letos dočkají jen ve Skleném nad Oslavou

Žďársko - Na jaře se začne stavět obchvat, který obejde zástavbu Skleného nad Oslavou. Obec protíná státní silnice číslo I/37 ze Žďáru do Velké Bíteše, kde je nájezd na dálnici D1. U Skleného stát plánuje silniční obchvat dlouhý dva kilometry.

Obchvat. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Už u nás byli ze stavební firmy, čeká se jen na to, až na jaře sleze sníh," řekl s úsměvem starosta Skleného Zdenek Haller. To potvrdila i ředitelka jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Tesařová. „Stavební smlouva je uzavřená, práce mají vyjít na 114 milionů korun bez daně," doplnila.

Ve Skleném stavbu obchvatu, o který obec usiluje dvě desetiletí, vítají. Provoz na silnici s nepřehledným „esíčkem" tam zatěžuje hlavně kamionová doprava. „Silnice prakticky kopíruje dálnici D1, a řidiči z dálnice sjíždějí, aby se vyhnuli mýtným branám," řekl starosta. Motoristé se však musí připravit na dopravní komplikace, protože ve vesnici se bude současně rekonstruovat hráz rybníka u hlavní silnice. „Budeme tak odříznutí ze směru od Žďáru, takže se bude muset stanovit objížďka," dodal starosta Haller.

K obchvatu se krok za krokem přibližují také o pár kilometrů dál, v Osové Bítýšce. I tam se o odklonění státní „sedmatřicítky" snaží řadu let, kvůli tomu prováděli rovněž změny v územním plánu.

„Teď v únoru začne už druhá vlna výkupů dotčených pozemků. Musím říct, že to zatím jde dobře, takže nezbývá než doufat, že se již příprava nikde nezasekne," konstatoval lidovecký starosta Osové Bítýšky Josef Mach.

Odklonem silnice I/37, která prochází středem obce, si v Bítýšce slibují hlavně zvýšení bezpečnosti. Přeložená „sedmatřicítka" by se po nové trase od Žďáru nestáčela do vsi, ale pokračovala by dál po rozšířené komunikaci k Vlkovu a za křížením se silnicí II/390 obešla ves, přičemž by ještě stačila „narovnat" dvě nebezpečné zatáčky. V plánu je i podchod pro chodce k železniční zastávce.

Mimo městys dlouhá léta chtějí odvést dopravu i v Novém Veselí a vedlejší Budči, kudy prochází frekventovaná krajská silnice spojující Žďár s Jihlavou. „S Budčí jsme zahájili majetkoprávní řízení s majiteli pozemků pod obchvatem. Co se týče nás, už máme téměř všechny pozemky pod smlouvami," přiblížil starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek. Příští rok by podle předpokladu měla následovat žádost o evropskou dotaci, neboť kraj hodlá stavět jen s dotační podporou.

Další část obchvatu města by ráda viděla i žďárská radnice. Po přeložce silnice I/19 od mělkovické křižovatky chce město pokračovat propojením ulic Brněnská a Jihlavská. To by znamenalo další odvedení tranzitní dopravy mezi Novým Městem a Jihlavou ze středu Žďáru. Záměr je ve fázi přípravy studie.

Část „severojižního" propojení chce coby obchvat využít Bystřice. Nová krajská silnice by spojila „devatenáctku" od zahrádek u Domanínku kolem průmyslové zóny se silnicí II/388. „Krajská dopravní komise doporučila zahájit přípravu propojky, která se nákladní dopravě umožní vyhnout i rodkovskému kopci, neboť vyústí až na křižovatce nad ním," řekl bystřický starosta Karel Pačiska.