O značky na přání mají řidiči na Žďársku minimální zájem

Žďár nad Sázavou - Vyznavači běžeckého lyžování zažívají teď co do podmínek snad nejlepší z posledních pěti zim. O to, aby si zajezdili ve stopách co nejlepších, se ve žďárském skiregionu se svými kolegy stará Josef Holemář ze Žďáru. Aktuálně na čtyřkolce, se kterou ty krásné bílé stopy protahuje, tráví většinu času.