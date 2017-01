O Tříkrálové sbírce: Radost mají dárci i obdarovaní

Žďársko - Do neděle 15. ledna probíhá Tříkrálová sbírka, kterou už po sedmnácté pořádá Charita ČR. Ve žďárském okrese sbírku zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Její ředitelka Jana Zelená mimo jiné objasnila potřebnost financí, které poté charita využije na místech, kde se těžko hledají finanční zdroje.

„Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky se využívají převážně na aktivity, na které naše organizace jen těžko získává zdroje,“ uvádí Jana Zelená. Foto: Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Vzpomenete si někdy na začátky Tříkrálové sbírky?

Dva první ročníky v letech 2001 a 2002 jsem na vlastní kůži v charitě nezažila. Vím ale, že to tehdy byl takový pokus, na kterém se podíleli stávající pracovníci, kteří měli koordinaci sbírky navíc ke své práci. Bylo mi jasné, že pokud budeme chtít tuto aktivitu rozšířit na celé území okresu, bude nutné, aby se jí věnoval člověk na plný úvazek.

Takže jste ho vyčlenili?

Vznikla pozice tříkrálového koordinátora. Zpočátku jsem koordinátorovi hodně pomáhala i já. Společně jsme tvořili strategické plány, oslovovali dobrovolníky a koledníky. Protože jsme měli šikovného koordinátora, mohla jsem postupně organizační záležitosti kolem Tříkrálové sbírky předávat a sledovat ji tak trochu zpovzdálí.

Vnímáte rozdíly v přijetí sbírky veřejností za 17 let?

Co se týká přijetí Tříkrálové sbírky veřejností, určitě to chtělo čas. Zpočátku to někdy bylo těžké, lidé sbírku neznali, byli opatrní a nedůvěřiví. Teprve postupem času se začal jejich vztah k této tradici měnit. Přibývalo těch, kteří otevřeli tříkrálovým skupinkám svoje dveře, vyslechli koledu a přidali dar.

Mají lidé nyní jiný postoj k dobročinnosti a pomoci potřebným než dříve?

Jsem přesvědčena, že lidé jsou většinou otevření k pomoci potřebným. Dokazuje to i stále se zvyšující výtěžek Tříkrálové sbírky. Potřebovali se s akcí seznámit, poznat, že nejde jenom o sbírání peněz pro potřebné, i když i to je velmi důležité, ale že se také snažíme navrátit k dávné tradici a přinášet do domovů radostnou zvěst o narození Krista.

Lidi často návštěva koledníků potěší…

Ze zkušenosti vím, že mnohým, především osamoceným lidem, udělá návštěva tří králů velkou radost. A v tom vidím velký smysl, protože radost se vlastně násobí. Radují se ti, kterým výtěžek pomůže v jejich tíživé situaci, i ti, kteří dar dali. V průběhu let také veřejnost zjistila, že se vybrané peníze používají smysluplně, a je vždy o jejich použití informována.

K čemu jsou pro vás dary z Tříkrálové sbírky potřebné?

Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky se využívají převážně na aktivity, na které naše organizace jen těžko získává zdroje. Velkým problémem je například krytí investičních nákladů, především nákup automobilů, jednak pro svoz uživatelů do stacionářů, nebo osobních aut, které potřebují naše zdravotní sestry, pečovatelky a asistenti, aby se dopravili k pacientům a mohli jim poskytnout službu doma. Máme několik terénních služeb, kde se bez aut neobejdeme. A také sbírka několikrát přispěla k záchraně zařízení, které například nezískalo dostatek financí z veřejných zdrojů.

Na jaké účely bude použit výtěžek letošní sbírky?

Rádi bychom peníze využili na podporu vybudování takzvané charitní záchranné sítě, tedy pomoci nejpotřebnějším lidem v akutní nouzi, která vznikla mimořádnou událostí či tíživou sociální situací. Cílovou skupinou mohou být například sociálně slabé rodiny či lidé bez domova.

A další využití financí?

Chceme podpořit svoz uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením do stacionářů. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat, přispívají pouze částečně. Lidem s duševním postižením chceme tradičně pomoci příspěvkem na jejich pravidelný rekondiční pobyt, dále podpoříme dobrovolnické centrum, které proškoluje, připravuje a koordinuje dobrovolníky nejen pro charitní služby, ale vysílá je i do dalších organizací.

Poputuje něco i do zahraničí?

Podpořit chceme i mezinárodní humanitární pomoc. Část peněz bychom také chtěli ponechat na horší časy, tedy pokud by bylo potřeba z důvodu nedostatku veřejných financí pomoci našim zařízením, aby poskytování služeb mohlo i dále pokračovat.