O Krucemburskou kliku se bojovalo už popáté

Vysočina - V neděli se za přívětivého počasí v Krucemburku na dvou kurtech konal již 5. ročník parádního představení při turnaji čtyřher, který pro amatéry tradičně připravili Pavel a Míra Blažkovi s rodinami. Celkově panovala jako vždy uvolněná přátelská atmosféra, umocněna kvalitními výkony při zápasech a také operativním občerstvováním během náročných bojů.

Děvčata pořadatelů upekla buchty, a steaky též posléze se usmažily v přilehlé udírně. Pivo došlo skoro hned, a proto se muselo dojet pro další soudek. Devět vysmátých nekompromisních párů nejprve bojovalo ve dvou skupinách a pak „pavoukem“ jsme prošli k tomuto pořadí: Zaslouženými vítězi se konečně stali výteční a obětaví František Čermák a Mirek Blažek, kteří ve finále udolali pár Jirka Marek, František Trávníček.

Na třetím místě skončili Libor Víšek s Jirkou Nevolem, kteří pokořili favorizovaný i trochu unavený pár David Bonaventura, Ladislav Škarvada. Ti ovšem jako jediní mají ze skupiny skalp pozdějších vítězů (6:3). Veteráni Štěpán Bonaventura s Jaroslavem Hudečkem - nejstarší účastníci akce, a pár Roman Lédl s Jardou Němcem, stejně jako mix Alena a Pavel Blažkovi nezklamali, ovšem bylo z toho pořadí až na 5.-8. místě. Další byli až z dalekého Třince, hoši M. Pátek a D. Vitula a místní chasníci z Havlíčkovi Borové Pavel Štukhejl a Tomáš Štědrý.

Za zmínku stojí i vydatná pomoc legendy Jirky Latislava z Hlinska, který kromě úpravy kurtů zvládl i focení pro média i dělat opečený Hermelín. Myslíme, že tato tradiční akce se velmi vydařila. Vítězové dostali kromě věcných cen do držení putovní Krucemburskou kliku a páry na bedně i pěkné pohárky. Čtvrtý pár měl na krku bramborové smajlíky. To jsem se pobavili - příští rok naviděnou!



Štěpán Bonaventura

