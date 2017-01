Nový záchranářský vrtulník má za sebou první ostrý test

Vysočina - Provoz letecké záchranné služby pro Kraj Vysočina zajišťuje od 1. ledna vrtulník EC 135 rakouské společnosti Helikopter Air Transport. Stroj nahradil dosavadní vrtulník BELL 427 provozovaný společností Alfa-Helicopter, která ke konci loňského roku ukončila činnost. Přechod na novou techniku byl podle ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislavy Filové bez problémů. Vrtulník EC 135 do pondělního dopoledne zasahoval už třikrát.

„První vzlet se uskutečnil na Nový rok kolem 13.30, posádka vyrazila na Havlíčkobrodsko k pádu člověka z koně. Naštěstí nešlo o těžké poranění," řekla Filová.

Nový vrtulník dorazil do Jihlavy na stanici v noci na Nový rok kolem druhé hodiny ranní kamionem. Následně do něj záchranáři museli nainstalovat zdravotnické přístroje a uzpůsobit komunikaci mezi posádkou a operačním střediskem. V sedm hodin ráno byl vrtulník připraven k zahájení provozu.

Přechodem na nového provozovatele letecké záchranné služby podle Filové nevznikl žádný problém. „Intenzivně jsme se na to připravovali více než dva týdny," řekla ředitelka. Piloti nemuseli předem nalétávat trasy na heliporty krajských nemocnic a jiné důležité přistávací plochy, neboť je důvěrně znají. V pětičlenném týmu zůstali původní piloti nebo piloti z okolních základen. Stejný je i zdravotnický personál. Zázemí v areálu jihlavské záchranky lze okamžitě používat bez nutnosti stavebních úprav.

Letový den trvá podle smlouvy uzavřené s ministerstvem zdravotnictví v lednu od sedmé hodiny ráno do čtvrté hodiny odpoledne, během roku se bude jeho konec prodlužovat v závislosti na měnící se době západu Slunce až do 21 hodin. „Na režimu se proti současnému stavu prakticky nic nemění kromě letových hodin," řekla Filová. Doposud záchranářský vrtulník létal od východu do západu Slunce. Noční lety pro Vysočinu bude v případě potřeby stejně jako dosud zajišťovat letecká záchranná služba Jihomoravského kraje. „Noční lety využíváme zcela sporadicky," řekla Filová.

Záchranná služba má na Vysočině 21 výjezdových základen a 28 pozemních výjezdových skupin. Síť je podle Filové dostatečně hustá, aby zajistila adekvátní dosažitelnost pomoci. Letecká služba se využívá hlavně tehdy, když se předpokládá transport pacientů na specializovaná zdravotnická pracoviště mimo Kraj Vysočina.

Provoz letecké záchranné služby Kraje Vysočina hradí stát, práce zdravotníků záchranářů a lékařů je hrazena ze zdravotního pojištění. Náklady na modernizaci, opravy a investice do všech 21 základen na území regionu jsou věcí Kraje Vysočina.

Ročně v průměru vysočinská záchranka eviduje na 550 leteckých zásahů. Nejčastěji létá vrtulník k primárním zásahům v terénu, dopravním nehodám, k těžkým případům s předpokladem transportu na specializované pracoviště, pádům z výšky či popáleninám.

Společnost Helikopter Air Transport uspěla ve výběrovém řízení na zajištění provozu letecké záchranné služby pro Kraj Vysočina, které vypsalo ministerstvo zdravotnictví. Firma uspěla také v Moravskoslezském kraji.