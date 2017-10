Novoveselské ženy už zvládly uplést 3346 metrů obchvatové šály

Nové Veselí – Celkem 3346,27 metru už má takzvaná obchvatová šála, kterou od srpna 2015 pletou novoveselské ženy.

Chtěly ji natáhnout na trasu plánovaného silničního obchvatu, o který městys, jímž prochází frekventovaná krajská silnice, usiluje již dlouhou řadu let. Trasa obchvatu je dlouhá pět kilometrů a šestačtyřicet metrů. „Odhaduji, že na jaře bychom mohli mít šálu hotovou,“ uvedla Jitka Kalasová, která nejenom plete, ale také vede podrobnou evidenci hotových metrů, jež jsou zatím uskladněny v úřadu městyse.

Od doby, kdy novoveselským dámám začaly na jehlicích přibývat upletené řady, se původní záměr trochu pozměnil. „Ta šála je tak krásná, že je škoda ji tahat někde po poli nebo po mezi. Moje představa je taková, že až bude obchvat postavený, převezeme tam jednotlivá klubka šály, rozložíme je po silnici a sešijeme dohromady přímo na místě,“ přiblížila Jitka Kalasová.

Unikátní pletený výrobek, na kterém se podílí asi tři desítky žen převážně v důchodovém věku, bude s největší pravděpodobností rovněž aspirovat na český rekord. „Chtěli bychom kontaktovat Agenturu Dobrý den Pelhřimov a pokusit se o zaregistrování českého rekordu,“ potvrdil novoveselský starosta Zdeněk Křivánek.

Ačkoliv se výroba obchvatové šály přehoupla do závěrečné třetiny, další materiál je potřeba stále. „S pletařkami jsme na tom poměrně dobře, ale materiál už pomalu dochází, takže kdyby nám chtěl někdo věnovat nějaké nepotřebné zbytky vlny, budeme moc rády,“ popsala Jitka Kalasová.

Šířka jednotlivých částí strakaté šály, kterou ženy průběžně přinášejí do úřadu, je přibližně dvacet centimetrů. Pletařky začínaly na 43 očkách, pletou na jehlicích číslo 6 střídavě hladce a obrace. Když je příze příliš tenká, dávají ji dvojitě, a když je pro změnu zase hodně silná, uberou pár oček, aby šířka šály zůstala zachovaná. Každá z žen tvoří podle dostupného materiálu a své fantazie. „Nejdřív jsem myslela, že půjde čistě jenom o upletené metry, ale když jsem pak viděla, jak ženské dělají různé proužky, prostě si s tím hrají, aby šála byla krásná, tak jsem začala také,“ řekla Jitka Kalasová.

Rekordmankou, která už zvládla uplést 680 metrů, je Jaroslava Švomová. Doma má při své práci velkou podporu. „Manžel pomáhá, párá, navazuje. On navíc přišel s tím, abych se do pletení šály zapojila. Vlnu sháním hlavně po příbuzenstvu, také jsem rozpárala všechno, co už nenosíme, nebo co mi kdo přinesl, a manžel také něco sehnal od svých kamarádů ze Žďáru. Ono se to nezdá, ale spotřeba je docela velká – padesát metrů šály váží asi šest kil,“ popsala Jaroslava Švomová s tím, že metr pletáže přibude zhruba za dvě hodiny, záleží na síle vlny.

Jak práce postupuje a metry obchvatové šály přibývají, novoveselské dámy se se smíchem ptají, cože budou dělat pak, až bude šála opravdu hotová? „Dá se plést něco dalšího, třeba obchvat Jihlavy,“ doporučil s úsměvem starosta Křivánek.