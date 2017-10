Nové překladiště odpadu má ve Žďáře vzniknout do roku 2022

Vysočina, Žďár nad Sázavou – Města a obce v Kraji Vysočina už nyní začínají řešit zákaz skládkování komunálního odpadu, který začne platit v roce 2024. Z tohoto důvodu se uvažuje o vybudování devíti překladových stanic, do nichž bude komunální odpad svážen a odkud po určitých úpravách poputuje do spalovny v Brně. Jedno z překladišť má být i ve Žďáře nad Sázavou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Do spalovny v Brně, protože na území Kraje Vysočina podobné zařízení zatím chybí, zamíří komunální odpad ze všech měst a obcí regionu. „K tomu budeme potřebovat překladiště, počítá se se společným využíváním takovéto překladové stanice. Žďár je jedním z devíti měst v rámci Kraje Vysočina, které mají překladiště vybudovat,“ potvrdil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Výstavba překladových stanic má být prvním krokem k tomu, jak se vypořádat s legislativní změnou, která začne platit od roku 2024. „Pokud vše půjde dobře a podaří se nám na výstavbu využít prostředků z evropských fondů, vznikne překladiště na území Žďáru nad Sázavou do roku 2022. Nechceme, aby odvoz odpadů zatěžoval automobilovou dopravu ve městě. Odpady by měly být přepravovány hlavně po železnici. Budou z malých obcí svezeny, přeloženy, slisovány a odvezeny do spalovny,“ řekl žďárský starosta.

Nové překladiště by mělo z výše uvedených důvodů nejspíše vzniknout poblíž železniční stanice. „Jak to přesně bude fungovat ještě nevíme. Předpokládáme, že obsah popelářského vozu se vytřídí, pak se slisuje a nakonec odveze. Proto bychom byli rádi, kdyby překládací stanice vznikla v místě, kde je možné odpad i třídit,“ doplnil Zdeněk Navrátil.

Ne všichni obyvatelé Žďáru jsou ale představou místa v intravilánu města, kam budou všechny popelářské vozy přivážet odpadky téměř z celého okresu, nadšeni. „Dost dobře si to nedovedu představit. Trochu se obávám zápachu, který je nedílnou součástí odpadků. A taky nepořádku, okolí skládek nebývá právě vzorem čistoty a překladiště bude asi něco podobného,“ podivil se nad informací, že by v „jeho“ městě mělo vzniknout překladiště komunálního odpadu, Josef Dostál ze Žďáru nad Sázavou.

Dalších osm překládacích stanic má vzniknout v Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí, v Petrůvkách u Třebíče, v Jihlavě, Telči, Havlíčkově Brodě, Humpolci a v Pelhřimově. „Zatím jde pouze o studii, vše se může ještě změnit. Jsme na úplném začátku, pokud všech devět měst na tento způsob přistoupí, můžeme začít budovat celokrajský systém,“ podotkl Zdeněk Navrátil.

Svou roli by při výstavbě nového překladiště mohly hrát i případné zvýšené poplatky za skládkování. „Jestliže taková situace nastane, bude vhodnější zvolit jinou cestu a začít vozit odpadky do spalovny ještě před stanoveným termínem. Nyní je to takové, že stejné peníze dáme za uložení odpadu na skládce v Ronově i za spálení v Brně. Rozdíl je jen v počtu kilometrů při dopravě,“ konstatoval Zdeněk Navrátil.