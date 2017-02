Nové Město na Moravě bude mít nové kruhové objezdy

Nové Město na Moravě – Dva nové kruhové objezdy a zúžení komunikace v Masarykově ulici plánuje Nové Město na Moravě. Novoměstský úsek hlavního tahu na Svratku bude pro chodce bezpečnější.

Masarykova uliceFoto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Tento úsek je v současné době nejkritičtějším místem v Novém Městě na Moravě. V minulosti už tam bylo několik tragických dopravních nehod. Je to také terčem velké kritiky místních," objasnil potřebu nové studie, která vyřeší dopravní situaci v části Nového Města na Moravě, starosta Michal Šmarda.

Studie řeší zejména místa s velkým pohybem chodců. Tamní přechody už nesplňují nynější přísná kriteria. „Přechody budou nově řešeny tak, aby splňovaly současné normy. Některé z nich jsou dnes příliš dlouhé a tím i nebezpečné, proto přistoupíme ke zúžení vozovky," vyjádřil se Michal Šmarda.

Užší silnice jsou podle mínění členů dopravní komise, kteří na studii spolupracovali, mnohem bezpečnější. „Přechod pro chodce by neměl být delší než sedm metrů. V opačném případě musí mít středový ostrůvek nebo být řízen semafory. Pokud vozovku zúžíme a přechody navíc osvětlíme, budou znovu bezpečné," sdělil jeden z členů komise Libor Černý.

Kromě zrenovovaných přechodů pro chodce vzniknou v lokalitě také dvě nové okružní křižovatky. „Kruhové objezdy jsou navrženy dva. Jeden na křižovatce s ulicí Křičkovou a druhý u Komenského náměstí. V druhém případě řeší studie dvě varianty – se stávající zatáčkou i s kruhovým objezdem," informoval Libor Černý.

Okružní křižovatka u Komenského náměstí je navržena s tím, že v jejím středu bude umístěna socha nebo jiný ozdobný prvek. „Dopravní stavba by měla být nejen účelová, ale pokud je v centru města, tak musí mít i určitou estetickou hodnotu. Jestliže dojde k výstavbě kruhového objezdu u Komenského náměstí, vyvineme tlak na to, aby byl součástí křižovatky i nějaký ozdobný prvek," potvrdil Libor Černý.

Nová studie řeší dopravní situaci v poměrně dlouhém úseku. Od křižovatky u Billy až po křižovatku s ulicí Křičkovou. „Bez kruhového objezdu by to bylo řešení pro současnost, ale za deset patnáct let by to už bez něj nešlo. Kruhový objezd nejenže zpomaluje dopravu, ale také umožňuje řidiči, který v dopravní špičce nemůže odbočit doleva, jet vpravo a na kruhovém objezdu se dostat tam, kam potřebuje," vysvětlil Libor Černý.

Přeměna dopravy na Masarykově ulici se neuskuteční najednou, bude muset být rozdělena do jednotlivých etap, které budou finančně méně nákladné. „Součástí celkové změny dopravy bude nejen zúžení silnice, ale také doplnění cyklopruhů. A také už zmíněné kruhové objezdy. Na to všechno bude zapotřebí hodně peněz. Jakmile město studii definitivně schválí, začneme s projektováním. A vstoupíme také do jednání s Krajem Vysočina, neboť jde o krajskou komunikaci. Domluvíme se na způsobu financování a čase, kdy bude možné jednotlivé etapy začít realizovat. Jsem optimista a myslím si, že první změny se uskuteční už za rok nebo za dva," nechal se slyšet novoměstský starosta.

Místními je velmi často kritizována také absence přechodu pro chodce mezi autobusovým nádražím a supermarketem Billa. Tento problém ale nová studie neřeší. „Přechod se nám tam zřejmě udělat nepodaří, protože v tom místě je silnice poměrně široká a navíc jsou na ní i odbočovací pruhy. Ale máme v zásobě jiné možné řešení, které bylo navrženo v rámci studie Tří křížů. Pod mostem přes říčku Bezděčku by mohl vzniknout podchod. Toto řešení je reálnější, než by se na první pohled mohlo zdát," prozradil Michal Šmarda.