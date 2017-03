Nové Město bude mít nové hřiště

Nové Město na Moravě - V Novém Městě vyroste v příštích měsících nové hřiště. Sloužit bude lidem všech věkových kategorií. Na své si tam přijdou batolata, školáci, studenti, lidé středního věku i senioři.

Nové herní prvky jsou součástí projektu revitalizace sídliště Rumburských hrdinů. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Vít Černý

Novoměstská radnice ročně investuje milion korun do obnovy dětských hřišť. A staví i další.

„Letos máme připravený projekt na výstavbu multifunkčního hřiště pro všechny generace. Nebude pouze dětské, ale budou tam hrací plochy vhodné pro různé druhy sportů. Tak, aby hřiště splnilo veškeré požadavky od těch dětských až po seniorské aktivity. Chceme, aby se všechny generace mohly v prostoru mezi Městskými lázněmi a ulicí Budovatelů setkávat," prozradil vizi radnice starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Čtěte také: V Novém Městě vyroste dům s patnácti byty

O tom, jak konkrétně bude multifunkční hřiště vypadat a které herní prvky na něm budou, pomohou rozhodnout i sami Novoměstští. „Na 14. března na odpoledne svoláváme společnou schůzku lidí z ulice Budovatelů a okolí. Bude to vlastně jejich hřiště, tak by měli mít možnost vyjádřit svůj názor na to, jestli by tam chtěli mít hřiště pro petanque, basketbal, work out, prolézačky pro děti nebo něco jiného," podotkl Michal Šmarda.