Nové auto si odváželi hasiči z Olešné, Slavkovic a Petrovic

Nové Město na Moravě – Další tři z celkového počtu devíti místních částí Nového Města na Moravě obdržely pro své dobrovolné hasiče nové hasičské automobily.

„Vloni už dotaci na auto získaly Studnice. Letos se k nim přidaly Slavkovice, Petrovice a Olešná. Pro sbory v místních částech je to po dlouhé době první nová technika, kterou dostaly,“ vyjádřil se novoměstský starosta Michal Šmarda.

Dobrovolní hasiči se sice k výjezdům nedostávají tak často jako profesionálové, přesto je pro ně technika důležitá. Většinou doslova na koleně opravují to, co už sloužilo jejich otcům a mnohdy i dědům. Tak, aby jednotka byla vždy akceschopná a oni mohli dostát svému krédu - Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Nabídka dotací z ministerstva vnitra a Kraje Vysočina, na které mohli dosáhnout i hasiči z místních částí, přišla poprvé v roce 2016. Tehdy se štěstí usmálo na hasiče ze Studnic. Letos se k nim přidaly další tři sbory. „Na vozidlo pro výcvik jednotky i pro činnost s mládeží jsme čekali spoustu let. Máme starou „vétřiesku“, se kterou jsme zatím jezdili. Ale s dopravou osob byl problém. Jsme velice rádi, že dotace dopadla. Je to velká motivace pro naši další činnost,“ podotkl starosta Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice Josef Košík.

„I my jsme moc spokojení. Zatím jsme měli autobus Robur, se kterým jsme si museli vystačit,“ připojil se Josef Musil, velitel zásahové jednotky v Petrovicích.

Třetí nové hasičské vozidlo, které dostali dobrovolní hasiči v Olešné, je na první pohled o něco menší, než druhé dva automobily. „Vypadá sice menší, ale je také devítimístné. Museli jsme se přizpůsobit místním podmínkám. Naše auto je o něco nižší, to proto, aby se nám vešlo do hasičské garáže,“ vysvětlil starosta hasičů v Olešné Jindřich Beneš. „Kdysi jsme měli starého Robura, teď už jsme se nějakou dobu museli obejít bez auta,“ dodal Jindřich Beneš.

Po novém dopravním prostředku ale touží i další sbory. Tentokrát to ovšem nebude tak jednoduché. „Změnily se podmínky dotace. Jedno z kritérií je nově počet obyvatel ne v místní části samotné, ale v obci, pod níž spadají. Například Rokytno, které má okolo dvou set obyvatel, už je zařazeno do obcí s deseti tisíci obyvateli. Takže na dotaci nedosáhne,“ vysvětlil Petr Kos z novoměstského úřadu.

Nové Město na Moravě se ale i nadále bude snažit získat prostředky na další hasičské automobily. „Poslali jsme žádost na vozidla pro další místní části – Rokytno, Hlinné a Jiříkovice. Bohužel se podmínky změnily, ale doufáme, že v roce 2019 se to vrátí do původní podoby. Místní části jinak nemají žádnou šanci pořídit si novou techniku. Tamní hasičské sbory mají auta čtyřicet i více let stará a město nemá tolik finančních prostředků, aby dokázalo zainvestovat dopravní prostředky pro hasiče všech svých devíti místních částí. Původní systém dotací, tak, jak byl nastaven, byl velmi dobrý. Hasiči si novou techniku opravdu zaslouží, vozidla jim budou sloužit spoustu dalších let,“ řekl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.