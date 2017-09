Nová továrna Cooperu v Bystřici zahájila zkušební provoz

Bystřice nad Pernštejnem – Do zkušebního provozu již úspěšně vstoupili v nové výrobní hale společnosti Cooper Standard v Bystřici nad Pernštejnem. Ve čtvrtek 14. září pak bude továrna slavnostně otevřena, a to za přítomnosti mnohých hostů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vít Černý

Dorazit by měl mimo jiné český premiér Bohuslav Sobotka, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek nebo nejvyšší představitel firmy Cooper Standard, předseda správní rady Jeffrey Edwards. „K plnému použití bude továrna připravena během září až října, kdy budeme ještě instalovat další stroje. V současné době je hala zaplněna zhruba z poloviny. Zaměstnance již máme. V první fázi půjde o zhruba sto padesát lidí, přičemž padesát lidí je plně zaškolených a u zbývajících ještě probíhá školení v závodě ve Žďáře nad Sázavou. Do Bystřice by se pak měli tito zaměstnanci přesunovat po Novém roce,“ informoval Jan Barák, obchodní ředitel Cooper Standard.

Ve Žďáře již firma výrobní halu s tisícovkou zaměstnanců má, ale kvůli nedostačujícímu volnému prostoru v tamní průmyslové zóně společnost zvolila jako další působiště právě Bystřici nad Pernštejnem.

Obrat firmy Cooper Standard v České republice se spuštěním nového provozu navýší o 1,5 až dvě miliardy korun. Roční obrat žďárské pobočky přesahuje 3,5 miliardy korun. „Hospodářské výsledky máme rok od roku lepší, dosáhli jsme historicky nejvyšší rentability. Velmi se proto těšíme, až budeme moci novou továrnu v Bystřici začít využívat,“ nechal se slyšet Jan Barák.

Se sháněním nových zaměstnanců dle jeho slov žádné potíže nebyly. Získat požadované množství lidí se firmě povedlo poměrně rychle. Další nábory jsou pak plánovány i v následujícím roce.

Cooper Standard totiž v bystřické průmyslové zóně vlastní další pozemky připravené na budoucí rozvoj. „Doufám, že výstavba druhé haly bude zahájena ještě letos. Pokud vše půjde tak, jak má, měla by být hotová zhruba v květnu či v červnu příštího roku, a to s rezervou. Optimistický výhled je duben 2018,“ uvedl Jan Barák. Ve druhé fázi by pak měl Cooper Standard v Bystřici celkově zaměstnat kolem 450 lidí.

Zatímco ve Žďáře se má výroba v budoucnu zaměřovat výlučně na plastová palivová a brzdová vedení, bystřická odnož se bude specializovat na vedení kovová.