Nová knížka fotografií srovnává historický a současný Žďár

Žďár nad Sázavou /FOTOGALERIE/ – Nakolik se za desítky let změnil Žďár nebo třeba zda na starých fotkách (i bez nápovědy ze současnosti) hned poznají, kterou část města zachycují, ukáže čtenářům nová knížka Žďár nad Sázavou včera a dnes.

Publikace nabídne srovnávací fotografie města, vedle historického snímku vždy současné foto stejného místa. Žďárský fotograf Milan Šustr je autorem fotografií, které texty doprovodil Miloslav Lopaur, historik žďárského regionálního muzea.

Dvojic fotografií je v knize devadesát.

„Dali jsme jich dohromady kolem sto padesáti, takže jsme pak museli hodně vybírat, které použijeme. Nebylo to jednoduché,“ usmál se Milan Šustr. Když pořizoval soudobé záběry, snažil se, aby byly co nejvěrnější. „Chtěl jsem ta místa zachytit ze vzdálenosti a úhlu, které historickému snímku odpovídají co nejpřesněji. Někdy to ale samozřejmě nejde, zástavba město změnila. Třeba jedno z míst, odkud se kdysi fotilo, dnes ‚zabírá‘ budova pošty, která tam v době pořízení snímku prostě nestála,“ přiblížil fotograf. „Záběrů jsem vždy udělal několik, a pak jsme vybrali ten nejpodobnější,“ dodal.

Divadlo třeba fotil ze žebříku. „Našli jsme krásný starý snímek zadního traktu divadla. Bylo to potřeba fotit z výšky, tak jsem si domluvil plošinu, která ale nakonec nemohla přijet, takže jsem si musel vystačit se žebříkem u sokolovny,“ dodal s úsměvem.

Knížka čtenářům představí i historické fotografie ze sbírek regionálního muzea, které zatím nejsou příliš známé. Publikace bude k dostání kolem 20. září, ve žďárských knihkupectvích nebo třeba v zámeckém informačním centru. Na podobné knize pracoval Milan Šustr rovněž pro Nové Město na Moravě, texty k jeho fotografiím do ní přispěl novoměstský starosta Michal Šmarda.