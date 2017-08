Nevidomí zažijí ve žďárském zámku speciální prohlídky

Žďár nad Sázavou – Jedinečnou možnost zjistit, jak vlastně vypadá poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře nebo třeba chórové lavice, mají nyní ve Žďáře nevidomí návštěvníci. Speciální prohlídky pro ně zavedli v zámku Kinských.

„Prostřednictvím nového typu prohlídek s názvem Příběh žďárského kláštera ‚na dosah‘ se při svém putování formou vyprávění potkají s opatem Václavem Vejmluvou nebo architektem Santinim,“ uvedla marketingová ředitelka Zámku Žďár nad Sázavou Lucie Herberová.

Návštěvníky tam čeká několik zastavení v Muzeu nové generace i po celém areálu zámku. „Díky trojrozměrnému modelu zjistí, jak vypadá Zelená hora, vyzkoušejí si akustiku v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, poznají její barokní kovanou mříž z roku 1666 nebo se dozvědí, jaký znak měla stará pálená dlažba v pivovaru,“ přiblížila Martina Schutová z pedagogického oddělení zámku ve Žďáru nad Sázavou. Prohlídky jsou na objednávku a stojí 50 korun (pro nevidomého i jeho průvodce).

První prohlídky pro nevidomé absolvovali zájemci z nadačního fondu Mathilda, který podporuje osoby s těžkým zrakovým postižením. „Byli jsme nadšení, prohlídka byla skvěle připravená. Že je možnost osahat si třeba model kláštera a spoustu dalších věcí, naši klienti velmi ocenili, stejně tak to, že se dozvěděli něco nového o historii,“ řekla Blanka Stará z nadačního fondu Mathilda.

Prohlídky pro nevidomé v zámku absolvovaly už tři skupiny klientů Mathildy. „Impulsem pro vznik těchto prohlídek byl právě zájem z jejich strany, ptali se, zda je u nás něco podobného dostupné. Uzpůsobit formu prohlídky zrakově postiženým mi pak pomohly zkušenosti z průvodcování v zámku a také to, že díky nevidomé kamarádce třeba vím, jakými způsoby je možné co nejlépe nevidomému přiblížit to, co nemůže vidět,“ dodala Martina Schutová.

Právě to, jak nahradit vjemy, o které jsou nevidomí ochuzeni, je podstatné. Pomůže detailnější popis nebo přirovnání a ostatní smysly. „Na tom skutečně velmi záleží. Ve Žďáře byl výklad skvěle přizpůsobený - tak, abychom si pomocí ostatních vjemů mohli představit to, co si nemůžeme prohlédnout. A nemyslím jen hmat, ale i sluch a také čich – třeba v zahradě s rozkvetlými květinami,“ zmínila Blanka Stará z Mathildy.

"Na jednom zámku se nám také stalo, že když jsme se zeptali, jak je asi velká skříň, o které se výklad zmiňoval, odpověděli, že hodně – což vám nic neřekne. Je to škoda, na druhou stranu zas chápu, že prostě zatím nemají s provázením nevidomých zkušenosti,“ zmínila Stará.

Jak doplnila, zrakově postižení lidé vítají každou možnost podobnou té žďárské. Některé památky a instituce speciální prohlídky pro zrakově postižené už v pravidelném programu mají, další přibývají, ale není jich zas tolik.

„Vím, že třeba Technické muzeum v Brně má speciální prohlídku, ta je moc zajímavá, a jsou i další podobné, ale spíš se vždycky najde nějaká jednorázová akce. Velmi příjemná byla třeba návštěva v bystřickém klubu automobilových veteránů, kde jsme si mohli všechno také osahat, před pár lety třeba byla ve Žďáře areálu Zdaru putovní výstava techniky, sem tam se objeví nějaká interaktivní výstava… Prostě hledáme možnosti. Výklad je fajn, ale každá příležitost, kdy můžeme do poznávání zapojit více smyslů, je pro nás vítaná. Takže podle mě jsou nové prohlídky v zámku bezvadný nápad. Určitě se tam vypravím,“ pověděl Miroslav Liml ze Žďáru, předseda žďárské odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Možnosti památek směrem k prohlídkám pro nevidomé či muzeí ovlivňuje například také to, jaké exponáty vystavují – většinou jsou pod sklem a návštěvníci se jich nesmějí dotýkat, aby je nepoškodili. „Myslím, že příležitostí pro nevidomé v tomto směru pomalu přibývá, ale především záleží vždy na lidech, na jejich vstřícnosti a ochotě. I tam, kde nemají stálý speciální program pro nevidomé, pro nás třeba připravili krásnou prohlídku, když jsme se ptali na možnosti návštěvy. Skvělé zážitky máme třeba z Přibyslavi, kde jsme měli letos soustředění, ať už z hasičského muzea nebo z výstavy unikátní sbírky zapalovačů, kterou nám představil sám její sběratel, pan Šnek,“ dodala ještě Blanka Stará.

K nevidomým osobám patří také vodicí psi, a také oni byli už při první speciální prohlídce ve žďárském zámku. Do celého areálu i do Muzea nové generace mohou ale nejenom tito pomocníci nevidomých, ale také všichni ostatní psi. „Půlka českých domácností má doma pejska a vždy někdo musí při návštěvě kulturní památky zůstat venku. U nás je to jinak. Psi mohou jít kamkoliv s výjimkou baziliky,“ připomněla Lucie Herberová.