Nejvíce hlasů lidé dali úpravě úvozové cesty v lokalitě Klafar

Žďár nad Sázavou - Čtyři z celkem šesti projektů podpořili žďárští obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Na něj bude v rozpočtu na příští rok vyčleněno celkem 600 tisíc, přičemž každý ze čtyř vítězných projektů, které podávali obyvatelé Žďáru, bude podpořen 150 tisíci.

Mezi podpořené projekty se dostala také obnova vodního prvku v atriu za žďárským náměstím. Foto: Deník/Lenka Mašová

„Nejvíce hlasů získala úprava vstupu do úvozu a připomínka prvního osídlení na Klafaru, jako druhá skončila úprava terénu ve Farských humnech po vykácených topolech, třetí bylo oplocení skautské základny ve Farských humnech a jako čtvrtý projekt se v příštím roce dočká realizace obnova vodního prvku v atriu za náměstím," sdělil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Do hlasování bylo zasláno na 450 platných hlasovacích lístků, další byly vyřazeny z důvodu nesprávného vyplnění či nemožnosti ztotožnění hlasujícího. Každý z hlasujících disponoval dvěma hlasy pozitivními a jedním negativním. Z celkem šesti projektů mohly být podpořeny jen čtyři, takže do participativního rozpočtu pro rok 2017 se už „nevešly" workoutové hřiště na Bouchalkách a Santiniho barokní slavnosti.

Vzápětí po vyhlášení výsledků si odbory městského úřadu rozdělily pole působnosti, aby co nejrychleji došlo k přípravám na realizaci. „Některé projekty budou potřebovat dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení," podotkl starosta.

S úpravou vstupu do úvozu v lokalitě Klafar souvisí rovněž setkání s občany, které se uskuteční 19. prosince od 18 hodin v jídelně „třetí" základní školy. Hovořit se bude o umístění chodníků vedoucích ze stávajícího úvozu do ulic Klafaru. O den později radnice na svých webových stránkách spustí veřejnou anketu. „Chceme, aby se úvoz stal přirozeným koridorem spojujícím město s přírodou. Jedná se o historickou vápennou cestu směřující k vápenici do lesů k Račínu, kudy se kdysi do města vozilo vápno," řekl starosta.

Z úspěchu svého projektu jsou spokojení také žďárští skauti, kteří se dočkají úplného oplocení svého areálu. „Jde o plot ze strany od Farských humen," upřesnil kapitán skautského přístavu Racek Petr Bednář.

Pokud budou některé z podpořených projektů o něco dražší, než je vyčleněných 150 tisíc korun, žďárská radnice je ochotná zbytek potřebných financí doplatit. V příštích letech by ve Žďáře s participativním rozpočtem, kdy lidé posílají svoje návrhy, co by chtěli ve městě změnit, aby o nich posléze veřejnost hlasovala, pokračovat. „Spíš bychom se ale za předpokladu vyčleněné částky ve výši 600 tisíc korun zaměřili jenom na tři projekty, aby bylo 200 tisíc na jeden. Současných 150 tisíc korun se ukazuje jako nedostatečných," dodal Navrátil.

Podpořené projekty

1. vstup do úvozu na Klafaru s připomínkou prvního osídlení Žďáru

2. úprava terénu ve Farských humnech

3. oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež ve Farských humnech

4. obnova vodního prvku v atriu u obchodního domu za náměstím

V rámci participativního rozpočtu bude v rozpočtu Žďáru na rok 2017 vyčleněno 600 tisíc korun, na každý z podpořených projektů je počítáno se 150 tisíci. Projekty budou zrealizovány v průběhu příštího roku.