Nejrizikovější silnice v kraji je ve Žďáře na Stalingradě

Žďár nad Sázavou – Jako nejnebezpečnější úsek silnice na Vysočině byla vyhodnocená Brodská ulice ve Žďáře nad Sázavou. Za tři roky tam došlo ke ztrátě dvou lidských životů. Vyplývá to z aktualizovaného přehledu vycházejícího z policejních statistik, který vydává pojišťovna Allianz.

„Nejkritičtějším místem na Vysočině se v letech 2014–2016 stala část Brodské ulice ve Žďáře nad Sázavou. V obytné čtvrti tam v minulých třech letech došlo k devíti nehodám se dvěma smrtelnými zraněními,“ potvrdil mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

Brodskou ulicí vede frekventovaná státní komunikace I/19, kolem jsou obytné domy, obchody i provozovny. K posledním dopravním nehodám, které se tam udály, patří červencový střet řidičky s osobním autem, která odbočovala z hlavní silnice, po níž právě přijížděl motocyklista. Muž utrpěl těžké zranění a byl transportován do nemocnice.

K jedné ze dvou kolizí s následkem smrti, které v Brodské ulici v přehledu Allianzu figurují, došlo loni v listopadu, kdy časně ráno srazil řidič džípu chodkyni v blízkosti přechodu pro chodce u křižovatky ulic Brodská a Revoluční. „Jednaosmdesátiletá žena na následky zranění na místě zemřela,“ připomněla policejní mluvčí Dana Čírtková. Šofér z místa nehody ujel a později ho policisté vypátrali.

Kromě prvního obsadil žďárský okres ještě páté nejrizikovější místo v kraji, kterým se stal úsek silnice I/37 na křižovatce komunikací vedoucích do Světnova a do Polničky. „Z tamních pěti nehod si během posledních tří let dva lidé odnesli těžká zranění,“ přiblížil Václav Bálek.

Z ostatních nebezpečných silničních úseků na Vysočině byla v pořadí jako druhá vyhodnocená křižovatka v severovýchodní části Havlíčkova Brodu. I tam v posledních třech letech vyhasl lidský život. „Na silnici I/34 tam došlo ke třem nehodám s jedním smrtelným a jedním těžkým zraněním,“ upřesnil Bálek.

Třetí nejrizikovější v kraji je nyní křižovatka na silnici I/34 v ulicích Brodská a Chrudimská ve Ždírci nad Doubravou s celkem čtrnácti nehodami a dvěma těžkými a čtyřmi lehkými zraněními za tři roky. V pořadí jako čtvrtý nejhorší z nového přehledu vyšel nehodový úsek silnice I/38 severně od Vílance na Jihlavsku. Tam v letech 2014-2016 došlo k pěti dopravním kolizím, při kterých byli dva lidé zraněni lehce a čtyři těžce.