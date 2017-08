Návštěvníky Edenu učí vážit si vody

Bystřice nad Pernštejnem – V Centru Eden nainstalovali nový model, který návštěvníkům předvádí koloběh pitné vody. Děti a jejich rodiče se dozvědí, kde se v kohoutku bere pitná voda, jak se čistí a kam poté odtéká. Projekt má veřejnost seznámit s náročným procesem oběhu vody, a tím v nich vzbudit respekt k této surovině.

„Návštěvník pustí vodu z kohoutku a pak sleduje, jak proudí přes jednotlivé segmenty, které charakterizují využití vody v domácnosti, její následné čištění a úpravu, cestu zpět do přírody a opětované využití,“ popsala novou aktivitu v centru Eden Jana Trávníčková. Centrum ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností tak zareagovalo na sucho a nedostatek vody, zájem o tento problém se v lidech snaží vzbudit hravou formou. Součástí Malého koloběhu vody jsou i informační brožurky, které jsou určeny pro ty, kteří se chtějí o úpravě pitné vody a čištění odpadních vod dozvědět více.

Stačí, aby lidé otočili kohoutkem, a čerpadlo začne posílat vodu potrubím z vodojemu až do kohoutku. „Díky průhledným komponentům dále uvidí, jak voda z umyvadla odtéká do odpadu, pak z domu do kanalizace, na čistírnu odpadních vod a končí v řece,“ popsala vedoucí marketingu a komunikace Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková.

Modul společnost ESL vyrobila speciálně pro Vodárenskou akciovou společnost, která ho věnovala bystřickému ekologickému centru, umístěný je ve futuristické stavbě ekopavilonu. Právě tam se návštěvníci běžně učí šetřit energiemi a vážit si životního prostředí. „Budova má čtyři patra, každé je věnované jinému živlu. Modul je na stálo součástí expozice charakterizující živel vodu. O prázdninách si ji mohou návštěvníci prohlédnout každý den,“ dodala Trávníčková.

Projekt Vodárenské společnosti lidem připomíná, že pitná voda není samozřejmostí a její výroba a následný návrat do přírody obnáší řadu výrobních a kontrolních procesů. „Bez nich by se veřejnost nemohla spolehnout na to, že bude mít doma nebo kdekoliv jinde nepřetržitě, dvacet čtyři hodin denně kvalitní a chutnou pitnou vodu,“ zdůraznila Šebková.

GABRIELA PIŠÍNOVÁ