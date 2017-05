Návštěvníkům zblízka ukážou sluneční elektrárnu

Moravské Budějovice, Vysočina - A zase jinak! Po atraktivním modelu, kdy se v jedné skupině druhé hokejové ligy sešly všechny čtyři krajské týmy, se podle návrhu losu pro příští sezony opět počet vysočinských derby sníží. Moravské Budějovice by se měly vrátit zpět do východní skupiny. Ještě větší poprask ale vzbudil návrh v Podkrkonoší, kde se ani tamní tři týmy s minimální dojezdovou vzdáleností „nevešly" do jedné skupiny.