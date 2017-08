Návštěvníci muzea zavítají mezi Hříšné lidi města pražského

Velké Meziříčí – S detektivními případy prvorepublikového rady Vacátka, ale nejenom s nimi, se budou moci blíže seznámit návštěvníci ojedinělé výstavy, kterou 14. září zpřístupní v meziříčském muzeu.

Výstava s názvem Rada Vacátko zasahuje přiblíží nejenom samotný třináctidílný seriál Československé televize Hříšní lidé města pražského z roku 1968-69 včetně čtyř celovečerních filmů z let 1970-71, ale lidé se dozvědí i informace za zákulisí natáčení a film samotný nejmarkantněji navodí stylizovaná zákoutí, jako je například policejní stanice, jídelna či pracovna tehdejšího továrníka, kuchyň či ordinace. „Výstava je putovní, budeme ji instalovat 11. a 12. září a samozřejmě doufáme, že se návštěvníkům bude líbit,“ vyjádřila se ředitelka meziříčského muzea Irena Tronečková s tím, že při přípravě výstavy spolupracují s Letohrádkem Mitrovských v Brně. Expozice bude v meziříčském muzeu ke zhlédnutí od 14. září do 29. října, a to každý den kromě pondělí v době od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Prezentovány budou nejenom informace o samotném seriálu, ale také součásti fundusu barrandovských filmových ateliérů. „Výstavu oživí dobové kostýmy s množstvím doplňků, jako jsou například elegantní klobouky a rukavičky, kabelky či kravaty,“ přiblížila Irena Tronečková. Vystavené předměty tematicky doplní detektivní příběh, kterým je případ vraždy továrníka Skalského, přičemž návštěvníci dostanou možnost si zahrát na asistenty inspektorů s úkolem najít vraha.

Původní seriál z prostředí pražské pátračky se odehrává ve 30. letech 20. století. Zápletky volně vycházejí ze skutečných kriminálních případů na základě povídek Jiřího Marka. V hlavních rolích se jako rada Vacátko objevil Jaroslav Marvan, inspektory Brůžka a Boušeho ztvárnili Josef Bláha a Josef Vinklář a v roli inspektora Mrázka zazářil František Filipovský.