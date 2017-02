Naučná stezka se prodlouží. Prezident Zeman na ní vykouří víc cigaret

Nové Veselí - Prodloužit novoveselskou naučnou stezku u Veselského rybníka na Žďársku hodlá tamní radnice provést ještě letos. Toto místo má oblíbené také prezident republiky Miloš Zeman. Vše má být hotové před začátkem letních prázdnin.

Hlavu státu zlákala letošní zimním radovánkám přívětivě nakloněná zima, a vydal se do Nového Veselí, aby si užil příjemné chvíle strávené v bílé stopě.Foto: Jiří Ovčáček

„Už se těším na ten krásný den, až se budu posunovat od lavičky k lavičce. Vezmu si trekingové hole, které mám na chalupě, a šest cigaret co lavička, to cigareta," prohlásil Miloš Zeman při slavnostním otevření naučné stezky před dvěma lety. Nyní se může těšit na dalších pět zastavení a v návaznosti na ně i na dalších pět cigaret.

Prezident Miloš Zeman tráví letos na Vysočině také svou první zimní dovolenou ve funkci hlavy státu. „V Novém Veselí bude nejdéle do pátku," řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Během pobytu na Vysočině se už Miloš Zeman setkal se svými přáteli a Pražský hrad zveřejnil také fotografie prezidenta na běžkách. I jeho totiž nalákala lyžařská trasa zvaná Magistrála Vysočiny.

„V pondělí pan prezident stanul na běžkách po několika letech. Na Vysočině nebyl roky v zimě sníh, až letos. Je to tedy první zimní dovolená ve funkci prezidenta republiky. V okolí Nového Veselí je všude nádherně. A co je zdaleka nejdůležitější, na Vysočině prezident čerpá energii a životní optimismus," prozradil ještě Ovčáček.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že uhlídat hlavu státu projíždějící se po otevřených pláních je pro jeho ochranku úkol neobyčejně náročný, opak je pravdou. „Není to nic dramatického, je to vlastně podobné jako letní plavba na člunu po novoveselském rybníku," konstatoval Ovčáček. Z Nového Veselí prezident odjede nejpozději zítra.

Šestisetmetrová naučná stezka u Veselského rybníka vznikla v roce 2015 se šesti zastaveními. Letos má přibýt dalších pět zastavení.