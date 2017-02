Nalezený pes pomáhá hledat ztraceného

Velké Meziříčí - Příběh Barneyho, hovawarta, který se ztratil těsně před koncem roku majitelce ve Velkém Meziříčí, má své pokračování. Dopomohl k němu i Deník.

Velký pes s hnědými znaky utekl po výbuchu petardy 28. prosince. Majitelka po něm vyhlásila velkou pátrací akci. „Oslovili jsme starosty okolních obcí, obrátili jsme se i na detektiva, internetové pátrání po ztracených zvířatech. Pak se nám díky článku, který se o našem hovawartovi objevil v Deníku 20. ledna ozval pán, který viděl podobného psa poblíž Račic u Vyškova. Ležel tam ve sněhu na malém odpočívadle u silnice," popsala začátek příběhu majitelka ztraceného psa Dalimila Švihálková Mirčevská.

Na místo se rozjel manžel majitelky, který se snažil psa, z něhož se namísto hovawarta vyklubal německý ovčák, odchytit. Po třech hodinách marných pokusů zavolal na telefonní číslo vyškovské městské policie. „Tam mu ale nepomohli. Volal mně, a já jsem se obrátila na místostarostku Račic. Ta přijela i s místními hasiči a psa se jim podařilo odchytnout. Poté jej převezli do útulku," řekla majitelka.

Nalezený pes pak ale skončil stejně v rodině, která o jednoho psa již přišla. Nový přírůstek do rodiny už měl za sebou lékařskou prohlídku, při níž se zjistilo, že není čipovaný, takže by se původní majitel dal jen těžko hledat. Veterinář určil jeho věk na maximálně pět let. „Podle něj pes zažil v minulosti psychické trauma. Jak jsme zjistili, ležel pes u silnice už tři dny," řekla Švihálková Mirčevská.

Ovčák dostal jméno Sebastián, nový kotec a kočky na čas domácí vězení. Tak, aby se spolu vzájemně stýkali co nejméně. „Když vezmeme psa domů, musíme ho hlídat. Kočky si zalezou nahoru na schody, kde jsou před ním v bezpečí," uvedla Švihálková Mirčevská.

Nalezenec si pomalu zvyká na svůj nový domov. A spolu s novými pány hledá i ztraceného Barneyho. „Sebastián je moc hodný, má skvělou povahu. Určitě by se snesli. Barneyho hledáme pořád, projíždíme dědiny, ptáme se lidí. A Sebastián jezdí s námi," potvrdila chovatelka.