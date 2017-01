Nabídky na nové betonové sochy v krajině nyní Michal Olšiak odmítá

Žďár nad Sázavou – Plné ruce práce má nyní žďárský malíř a sochař Michal Olšiak. Zaměstnává ho nový projekt, podrobnosti však tají.

Předmětem jeho zájmu je hmyz. „Na projektu dělám asi tři roky a další roky ještě dělat budu. Nechci, aby mě s nápadem někdo předběhl, proto nebudu konkrétní," řekl Michal Olšiak.

V posledních letech pracoval zejména na monumentálních plastikách z betonu, nejenom na Vysočině. Jednou z posledních plastik na Žďársku byl čtyřmetrový a jedenáct tun vážící zubr v Bystřici nad Pernštejnem v lokalitě Lužánky. Přibydou letos další? „Nabídek na tvorbu nových soch mám hodně. Někteří umělci by za ně byli rádi, já je ale momentálně odmítám," vyjádřil se Olšiak s tím, že v průběhu roku se to může změnit a přece jen nějakou sochu z betonu vytvoří.

Naopak skulptury z písku určitou vzniknou. Stejně jako v letech minulých budou několikametrová díla z mořského písku k vidění v Lednici. Začne na nich dělat v dubnu.

Teď ho čeká odpočinek, chystá se do Thajska. „Za sluníčkem a teplem. Mám rád Asii, konkrétně Thajsko. Tamní lidé jsou veselí a šťastní, jídlo výborné, moře smaragdové, útesy korálové," podotkl Michal Olšiak. S sebou si poveze pár malířských pláten. „Stále maluji. Když to půjde, po návratu by mohla být nějaká výstava," upřesnil své plány umělec.