Na zimu se už chystají i ve psím útulku

Žďársko – Na zimu se již chystají ve psím útulku ve Žďáře nad Sázavou. Tam v současné době přebývá celkem sedm psů. „Ochladilo se, takže musíme všechny kotce řádně zazimovat, opravit oplocení, vytvořit zástěny jako ochranu proti větru,“ vyjmenovala za provozovatele Hana Janáčková.

Na zimu se již chystají i ve psím útulku.Foto: ilustrační: Deník/ Martina Lorencová

Do budoucna by ve žďárském útulku, který sídlí v Jihlavské ulici, rádi zbudovali ke kotcům ještě alespoň malé výběhy. „Přece jenom chodit pejsky třikrát čtyřikrát denně venčit je docela náročné. Takhle by měli pohybu více,“ vyjádřila se Hana Janáčková.

Do žďárského zařízení putují převážně mazlíčci odchycení na území okresního města, útulek má ale smlouvu i s dalšími městy i menšími vesnicemi. Za denní pobyt zvířete zaplatí obce, na jejichž území bylo odchyceno, 65 korun. „Žádné další dotace nedostáváme,“ dodala Hana Janáčková.

Velkou pomocí jsou proto dary, ať finanční, tak i věcné, od příznivců útulku. Lidé mohou donést například masové konzervy, těstoviny, různé pamlsky, hračky a podobně. Přispět lze i na transparentní účet 6060127/5500. Z vybraných peněz pak provozovatelé nakoupí psím klientům vše potřebné.

Do žďárského útulku, jenž má maximální kapacitu dvanáct míst, míří například i psi z Nového Města na Moravě. „Pokud nějakého psa odchytíme, čekáme ještě dva tři dny, zda se o něj někdo nepřihlásí. Po tuto dobu je umístěn ve speciálním kotci,“ popsal Jiří Hradil, vedoucí novoměstských strážníků. Ve Městě je zatím takový kotec k dispozici jeden, městští policisté ale plánují zřídit do konce roku ještě druhý.

Ve žďárském útulku je hlavním cílem najít pro nalezence nový domov. „To je vlastně nejdůležitější část naší práce. Třeba tento týden se nám podařilo umístit hned tři pejsky,“ uvedla Hana Janáčková. Hůř se podle ní shání nový domov pro starší a velké psy, snazší je to u štěňat a mladých zvířat.

Do žďárského útulku putoval rovněž pes, jehož museli městští policisté koncem minulého týdne odchytávat mezi Žďárem a Hamry nad Sázavou. „Pes byl hodně agresivní, takže se nám ho nepodařilo ani dostat do automobilu. Jeden ze strážníků ho tedy musel dovést do útulku pěšky,“ popsal kuriózní případ Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Stávající útulek funguje v okresním městě od loňského února. Nahradil tak zařízení při hotelu Grunt ve Vysocké ulici, které bylo po zásahu veterinární správy uzavřeno. Zvířata tam žila v nevyhovujících podmínkách.