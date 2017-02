Na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem řádí malí Zubři

Bystřice nad Pernštejnem – Každé úterý odpoledne se návštěvníkům bystřického zimního stadionu naskytne neobvyklý pohled. Místo dospělých mužů se totiž po ledě prohání skupinka malých dětí v hokejové výzbroji.

Každý týden Bruslařský klub Zubři Bystřice nad Pernštejnem nabírá nové zájemce do hokejové přípravky.Foto: Foto: BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem

Každý týden totiž klub nabírá nové zájemce do hokejové přípravky. „Těm nejmenším je mezi třemi a čtyřmi lety, přijít může kdokoliv, chlapci i dívky," zve na nábor trenér a předseda klubu Leoš Píštěk.

Mezi malými Zubry je i osmiletý Radim Hájek z Nedvědice. Do hokejové přípravky chodí asi rok. „S tím, že chce začít hrát hokej, přišel Radim sám. Také jsem před lety hrával hokej. Jsem rád, že se syn také chce věnovat sportu," vypráví otec malého Radima, Radomír Hájek. Pro Radima je hokej velká zábava. Prohání se s ostatními dětmi po kluzišti a snaží se vstřelit branku. „Profesionální hokej Radim moc nesleduje. Zná jen brněnskou Kometu a z českých hráčů Jágra. Bere to prostě jako koníček, rozhodně nikdo z rodiny zatím nepomýšlí na to, že by syn měl do budoucna směřovat mezi profesionály," říká Hájek.

Podobný názor na výcvik malých Zubrů má i trenér Píštěk: „Nemáme žádné přehnané ambice. Hlavně chceme děti naučit základy a aby je hokej bavil. A to se nám myslím zatím daří." Jak tedy trénink hokejové přípravky vypadá? „Snažíme se je učit zábavnou formou, chceme, aby to pro děti byla spíše hra. Ti nejmenší se učí předně bruslit. Na tréninku si mohou vyzkoušet slalom či překračování překážek na ledě," upřesňuje trenér Píštěk.

Holky hrají hokej s kluky

Když si jsou děti již na bruslích jisté, mohou se začít učit hrát hokej. K hokejovému tréninku se děti většinou dostávají mezi sedmým a osmým rokem věku. „Ke každému přistupujeme individuálně. Někdo je připravený v sedmi letech, naopak někteří desetiletí kluci mohou za ostatními zaostávat." vysvětluje Píštěk.

V tuto chvíli je již hokejová výzbroj nutností. Finanční náročnost tohoto sportu může být pro mnohé strašákem. Otec Radima toto však vyvrací: „Platíme členský příspěvek 2 000 korun ročně. To není moc vysoká částka. Co se týká hokejového vybavení, je zde možnost ho na místě zapůjčit nebo sehnat levněji z druhé ruky."

Hokej je tradičně považován především za mužský sport. V případě bystřických Zubrů toto do jisté míry neplatí. „V naší přípravce máme celkem čtyři děvčata. Dcera jednoho z trenérů dokonce již jezdí na zápasy. Stejně tak jako chlapci mohou chodit do kroužků tance či malování, tak i děvčata mohou chodit sem k nám hrát hokej s ostatními dětmi," zdůrazňuje Píštěk.