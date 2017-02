Na žďárském zámku chystají soutěž

Žďár nad Sázavou – Baterka, kompas a mapa. To jsou tři věci, které budete nutně potřebovat při večerním dobrodružném putování po tehdejším klášteře ve Žďáře nad Sázavou.

Zámecké zážitkové dobrodružství je vhodné pro děti od pěti do čtrnácti let a koná se 24. a 25. února.Foto: Zámek Žďár nad Sázavou

V rámci zážitkové hry se děti a jejich rodiče seznámí formou hry s historií zámku a přenesou se v roli mnicha, šlechtice nebo kupce do doby před více než 300 lety. Stanou se tak součástí prastarého příběhu.

„Návštěvníci podle zadaných indicií projdou areálem bývalého kláštera, současného zámku a také Muzeem nové generace. Na určitých místech se odehrají živé obrazy ze zdejšího života v minulosti, děti i dospělí potkají historické postavy a budou plnit zadané úkoly," prozradila více o akci nazvané Večerní zážitkové prohlídky aneb Cesta za světlem Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár nad Sázavou. Oněmi historickými postavami budou například slavný architekt Jan Blažej Santini nebo opat Václav Vejmluva.

Pokud děti ve všech nachystaných zkouškách obstojí, získají „Řád žďárské hvězdy", který je bude opravňovat k různým zámeckým „vymoženostem". „Cesty po areálu budou vyznačeny loučemi a svíčkami, zkrátka nezapomenutelná a magická atmosféra se vším všudy," dodala Herberová s tím, aby rodiče nezapomněli dětem do batůžku přibalit baterku a kompas. Mapu dostanete na místě.

Zámecké zážitkové dobrodružství, které je vhodná pro děti od 5 do 14 let, se koná ve dvou dnech – v pátek 24. a pátek 25. února. Cesta začíná v zámecké kavárně v Muzeu nové generace. Zájemci o večerní putování mohou přijít kdykoliv mezi 16. a 20. hodinou, samotná prohlídka trvá přibližně 1,5 hodiny. Brány zámku se zavřou v 21 hodin. Rezervace předem není nutná. Vstupné pro dospělého činí 150 korun a pro dítě 100 korun, příchozí mohou využít také rodinného vstupného pro dva dospělé a děti od 6 do 18 let. To přijde na 375 korun.