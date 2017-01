Na Vysočině zemřelo kvůli chřipce už šest lidí

Vysočina - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) by měla ukončit ve všech sedmi vytipovaných lokalitách v Česku geologický průzkum, protože s koncem roku 2016 skončila platnost povolení. Tvrdí to obce a spolky z Platformy proti hlubinnému úložišti. Platforma sdružuje 17 obcí a 11 spolků ze všech sedmi lokalit včetně Kraví hory na Bystřicku a patří do ní i iniciativa Nechceme úložiště Kraví hora.